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Demir çelik fabrikasında üzerine vinç devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Bartın'da bir demir çelik fabrikasında meydana gelen iş kazasında devrilen iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
|09 Nisan 2021 11:07
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Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir çelik fabrikasında gece vardiyasında Talip Karakaya (37), damperi açık kamyonla geri manevra yaptığı sırada vince çarptı.
Kupanın üzerine devrilen vincin altında kalan kamyon sürücüsü Karakaya'nın kurtarılması için olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kurtarma çalışması sonrasında araçtan çıkartılan Karakaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
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