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'Poşet beyannamesi'nin ay sonuna kadar verilmesi gerekiyor

Plastik poşet, pil, yağ ve elektronik eşya, ilaç ve ambalajlar için geçen yıl altışar aylık dönemlerle doldurulan geri kazanım katılım payı beyannamesi, bu yıldan itibaren 3 ayda bir verilecek- Söz konusu beyannamelere ilişkin pay ödemesi de 30 Nisan'a kadar gerçekleştirilecek
 09 Nisan 2021 11:08
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'Poşet beyannamesi'nin ay sonuna kadar verilmesi gerekiyor

- Plastik poşetin ardından lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya, ilaç ve ambalajlar için de için geri kazanım katılım payı (GEKAP) ödenmesi şartı getirilirken, bu yıla ilişkin payın beyan ve ödeme süresi ay sonunda dolacak.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Çevre Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale gelen poşetler için geri kazanım katılım payı tahsil edilmeye başlanırken, geçen yıl da bu yıl uygulamanın ikinci aşamasına geçilmişti.

Bu kapsamda, lastik, akümülatör, pil, madeni ve bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik, metal, cam ve ahşap ambalajlar için geri kazanım katılım payı tahsil edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iş dünyasına sağlanan kolaylıklar kapsamında, geçen yıl mart ayında yapılan düzenlemeyle GEKAP'ın ödeme dönemleri ertelenerek 2020 yılında 6 aylık, takip eden yıllar için 3 aylık olarak yeniden belirlenmişti.

Geri kazanım katılım payı beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59'a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekiyor.

Buna göre, bu yıl itibarıyla üçer aylık dönemlerle GEKAP beyannamesi verilmesi dönemi başlarken, ocak-şubat-mart aylarına ilişkin bu yılın ilk geri kazanım katılım payı beyannamesinin 30 Nisan'a kadar verilmesi gerekiyor. Beyannameye ilişkin pay ödemeleri de yine aynı dönemde yapılacak.

Nisan-mayıs-haziran dönemine ilişken GEKAP beyan ve ödemeleri 31 Temmuz, temmuz-ağustos-eylül dönemine ilişin beyan ve ödemeler 31 Ekim, ekim-kasım-aralık aylarına ilişkin beyan ve ödemeler ise 31 Ocak 2022'ye kadar gerçekleştirilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilecek GEKAP beyannameleri ile tahakkuk eden paylar, vergi daireleri veznelerine, PTT iş yerlerine, anlaşmalı bankalara ödenebileceği gibi Başkanlığın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden banka kartı ve banka hesabından havale yöntemi ile de ödenebilecek.

Bu arada, geri kazanım katılım payı beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içinde plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasaya arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi beyanname verecek. Bu durumda beyannamenin "beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır" seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekiyor.

- Poşet başına 19 kuruş ödenecek

Öte yandan 2021 yılında uygulanacak GEKAP tutarları da yıl başında belirlenmişti. Bu çerçevede poşet için adet başına 19 kuruş olan geri kazanım katılım payı tutarı, lastikler için türüne göre adet başına 2,1-10,9 lira, akümülatörler için kilogram başına 5,4-54 kuruş, piller için kilogram başına 2,1-16 lira, yağlarda kilogram başına 10,9-54 kuruş, elektrikli ve elektronik eşyalarda kilogram başına 21-32 kuruş, ilaçlarda kutu ya da şişe başına 1,09 kuruş, ambalajlarda (plastik, metal, kompozit, cam ve ahşap ambalajlar) litresine göre adet başına 1,09-10,9 kuruş olarak belirlendi.
Anadolu Ajansı
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