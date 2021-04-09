Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.
|09 Nisan 2021 11:09
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