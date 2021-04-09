Altının gram fiyatı 458 lira seviyesinden işlem görüyor
|09 Nisan 2021 11:18
|+Aa- Yazdır
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 458 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dün 455-462 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 459,8 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında, 458 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 750 lira, Cumhuriyet altını da 3.050 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.746 dolardan alıcı buluyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankasının düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında gerçekleşen küresel ekonomiye yönelik bir video konferans etkinliğinde yaptığı konuşmada, ekonomi normalleşirken fiyatlarda geçici artışın görülebileceğini ancak kalıcı enflasyon beklemediklerini söyledi.
Powell'ın açıklamaları sonrası dün yüzde 1,62'ye kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün tekrar yüzde 1,67'ye çıkarak altının ons fiyatı üzerinde baskıya neden oldu.
Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyata Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların destek konumuna geldiğini ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Borsa güne düşüşle başladı
09 Nisan 2021 10:03
|Güne başlarken döviz fiyatları
09 Nisan 2021 09:39
|Borsa günü düşüşle tamamladı
08 Nisan 2021 18:18
|Altının gramı 460 TL'yi geçti
08 Nisan 2021 17:38
|Dolar günü düşüşle kapattı
08 Nisan 2021 17:32
|Merkez Bankası rezervleri 3 milyar 194 milyon dolar azaldı
08 Nisan 2021 15:07
|Piyasalar TCMB faiz kararına odaklanlandı
08 Nisan 2021 11:14
|Borsa günü düşüşle tamamladı
07 Nisan 2021 18:24
|Altın yükselişini sürdürüyor: 457 TL
07 Nisan 2021 17:51
|Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
07 Nisan 2021 17:40