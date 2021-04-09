'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ne 287 milyon liralık destek'

- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi"ne şu ana kadar 287 milyon lira tutarında yatırım yapıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Bakanlık, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında somut adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda projenin Nisan 2021 performans değerlendirme toplantısı MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında yapıldı.

Toplantıya, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu, Strateji Dairesi Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk, Bakan Danışmanları Dr. Sevil Uygun İlikhan, Dr. Aylin Şengün Taşçı, Dr. Hayri Eren Suna ve 81 il milli eğitim müdürü katıldı.

Proje kapsamındaki okullara kütüphane ve 1646 akıllı tahta kuruldu, fizik-kimya-biyoloji laboratuvar eksikliği olanlara laboratuvar açılması için destek sağlandı ve okulların mevcut meslek alan laboratuvarları ile atölyeleri 196 milyon lira bütçe kullanılarak yenilendi. Ayrıca okulların bakım ve onarımlarına da öncelik verildi.

Bu kapsamda geçen yıl 50 milyon liralık yatırım yapıldı, 2021'de güçlendirme kapsamındaki okullara da 250 milyon liralık ödenek tahsis edildi.

- 364 bin 247 öğrenciye kişisel gelişim desteği

Öğrencilerin temel beceri eksikliklerini telafi edebilmeleri için geliştirilen destek eğitim programlarına 18 bin 609 öğrenci katıldı, bu eğitim programı dolayısıyla 880 okula 305 bin 825 materyal dağıtıldı ve 34 bin 404 öğrenciye ilk yardım farkındalık eğitimi verildi.

Ayrıca okullardaki 101 bin 622 öğrenciye psikososyal gelişim desteği sağlandı, madde bağımlılığı üzerine düzenlenen 3 bin 386 bilgilendirici etkinliğe 151 bin 116 öğrenci katıldı.

Okullarda bilim, kültür, sanat, spor ve sanayi gibi alanlarda başarılı ve tanınan kişilerin deneyimlerini paylaşmalarına yönelik 813 kariyer günü etkinliğine 44 bin 708, 690 kültür, sanat ve spor etkinliğine 13 bin 788 ve destek programlarında ise 364 bin 247 öğrenci katılım sağladı.

- 221 bin 532 öğretmene mesleki gelişim eğitimi

Okullardaki yönetici ve öğretmenlerin proje farkındalığını artırmak ve bilgilendirmek amacıyla yapılan 4 bin 349 eğitim programına 90 bin 958 okul yöneticisi ve öğretmen, okul yöneticilerine yönelik 1821 kişisel gelişim ve liderlik eğitimine 9 bin 224 okul yöneticisi katıldı.

Ayrıca 67 bin 500 öğretmene ölçme ve değerlendirme eğitimi, 40 bin 166 meslek öğretmenine fikri mülkiyet ve sınai haklar eğitimi, 13 bin 684 öğretmene ilk yardım farkındalık eğitimi verildi.

- Okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci, veli ve okul ortamını içeren proje 6 ay önce başlatıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmak, diğer taraftan okullar arası başarı farklarını azaltmak için "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi"ni 6 ay önce hayata geçirdiklerini anımsattı.

Okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ile okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje olduğunu vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Projenin beş ayını ve önümüzdeki aylarda yapılacak çalışmaları ayrıntılı bir şekilde arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Şu ana kadar bu okullarımıza 287 milyon Türk lirası yatırım yaptık. 2021'de 1000 okulun bakım, onarım ve güçlendirme kapsamında yapılacak çalışmaları için de 250 milyon liralık ödenek ayrıldı. Bu çalışmalar da tamamlandığında proje kapsamında yapılan yatırımlar 537 milyon liraya ulaşmış olacak. Projenin gerçekleştirilmesine büyük emek veren çalışma arkadaşlarıma, 81 il müdürümüze, öğretmenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."