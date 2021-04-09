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Usule aykırı düzenleme yeni kanununda düzeltildi!

Güvenlik soruşturmasında elde edilen bilgileri inceleyen komisyonda atamaya yetkili amirlerin yerine yardımcılarının katılmasına yönelik düzenleme yapıldı.
 09 Nisan 2021 14:30
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Usule aykırı düzenleme yeni kanununda düzeltildi!

27 Haziran 2017 tarihli "Güvenlik Soruşturması Yönetmeliğinde Düzenleme Şart" başlıklı yazımızda; ilgili yönetmeliğin 15 inci maddesinde yer alan düzenlemede atamaya yetkili amirlerin değerlendirme komisyonunda yer almalarının istenildiği, ancak bu kişilerin hem komisyonda görüş vermelerine hem de atama işlemi hakkındaki nihai kararı vermelerinin usule aykırı olacağı, yerleşik Danıştay ve İdare Mahkemesi Kararlarında da sıklıkla dile getirildiği üzere kişilerin aynı konu ile ilgili birden fazla yerde görüş/karar vermesinin tarafsızlık ilkesine uygun olmadığı ve bu konu hakkında ilgili yönetmelikte düzenleme yapılması gerektiğini dile getirmiştik.

Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararı sonrası geçtiğimiz günlerde TBMM'de kabul edilerek yeniden hayatımıza girecek olan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu"nda yukarıda kısaca özetlediğimiz usule aykırı durumun düzeltildiğini tespit ettik.

Kanunla getirilen bu düzenlemeyle birlikte, atamaya yetkili üst yöneticilerin güvenlik soruşturması sonucunda elde edilen verileri değerlendirecek komisyonda yer almaları engellenmek suretiyle idari işlemleri sakatlayıcı bir hususun önüne geçilmiştir.

Memurlar.Net - Özel

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