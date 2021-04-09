Van'daki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı

- Van'da, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 25'e yükseldi.

Evlatlarından koparılan aileler, 27 Şubat'tan bu yana her hafta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor.

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu birçok ailenin evladına kavuşması sayesinde umutlanan 3 aile daha Van'daki eyleme katılarak çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Yeni katılımlar sayesinde daha yüksek sesle terör örgütü PKK'ya tepki gösteren 25 aile, yıllardır görmedikleri çocuklarıyla bir araya gelecekleri günün hayaliyle yaşıyor.

- "Çocuğumu almadan gitmeyeceğim"

2015'te kızı kandırılarak dağa kaçırılan baba Musa Abalı, AA muhabirine, 6 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

Kızının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu gördüğü için eyleme katılma kararı aldığını anlatan Abalı, "Kızımı okuldayken pikniğe götürme bahanesiyle kandırıp kaçırdılar. Çocuğum böbrek hastası. Ailece perişanız. Kızıma kavuşmak için buradayım. Ona sesleniyorum, bu işin sonu yok, çık gel. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Onlara güvenme, bir fırsatını bul gel devletine teslim ol. Eyleme yeni katıldım, çocuğumu almadan gitmeyeceğim." diye konuştu

Ağrı'nın Patnos ilçesinden gelen Ekrem Atmaca da 2015'te dağa kaçırılan kardeşine kavuşmak için eyleme katıldığını belirtti.

Yıllardır kardeşinden haber alamadığını aktaran Atmaca, "Tek istediğimiz çocuklarımızın sağ salim evlerine dönmesi. Bu nedenle sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Herkes evladına kavuşuncaya kadar eylemimiz sürecek." dedi.

- "Çocuklarımızı, ciğerimizi bizden aldılar"

Van'ın Başkale ilçesinden gelerek eyleme katılan Medine Adıyaman da dağa kaçırılan oğlundan 7 yıldır haber alamadığını söyledi.

Umutla çocuğuna kavuşacağı günü beklediğini dile getiren Adıyaman, "Çocuğum henüz 13 yaşındayken bizden koparıldı. Onu kandırdılar. Allah bize bu acıyı yaşatanları kahretsin. Çocuklarımızı, ciğerimizi bizden aldılar. Onlara kavuşma ümidiyle buraya geldik. Bundan sonra da her hafta sesimizi daha çok yükselteceğiz. İnşallah tüm anne ve babalar en kısa zamanda çocuklarına kavuşur." ifadelerini kullandı.