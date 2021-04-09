1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda 16 zanlı yakalandı

Edirne merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli yakalandı.
 09 Nisan 2021 13:43
+Aa- Yazdır
FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda 16 zanlı yakalandı

Edirne merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri şüphelilere yönelik İstanbul, Konya, Gaziantep, Denizli, Çorum, Bitlis, Ankara ve Adana'da operasyon düzenledi.

Operasyonlarda yakalanan 16 zanlı Edirne'ye getirildi.

Zanlılar arasında ihraç edilen, doktor, kamu görevlisi, müfettiş, avukat ve vergi uzmanlarının da bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Adana'da terör örgütü DEAŞ davasında yargılanan 9 sanıktan birine hapis cezası
09 Nisan 2021 14:58		 Tekirdağ'da 2 FETÖ sanığına 6 yıl 10'ar ay hapis cezası verildi
09 Nisan 2021 14:08
Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist Mardin sınırında jandarmaya teslim oldu
09 Nisan 2021 14:08		 Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
09 Nisan 2021 14:06
FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda 16 zanlı yakalandı
09 Nisan 2021 13:30		 İş adamı İsmail Hakkı Kısacık'ın FETÖ den 15 yıla kadar hapsi istendi
09 Nisan 2021 13:25
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
09 Nisan 2021 12:19		 FETÖ'nün kadim abisi Yusuf Bekmezci'ye 17 yıl 4 ay hapis
09 Nisan 2021 12:09
Adana'da ByLock kullanıcısı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
09 Nisan 2021 12:06		 Muhafız Alayı'ndaki görevinden ihraç edilen eski asker teslim oldu
09 Nisan 2021 10:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:36 - Vakaya giden ambulansa çarptı, ilk müdahaleyi çarptığı 112 görevlileri yaptı15:20 - Prof. Köksal: İmza verip serviste ölmeyi göze alan hastalar var15:13 - Kadına yönelik şiddetle mücadelede 4. Ulusal Eylem Planı hazır15:09 - İzmir Valisi'nden düşen uçak ile ilgili açıklama15:04 - Yanlış defnedildiği için çıkarılan cenaze, bu kez gerçek ailesi tarafından toprağa verildi14:59 - THY'nin 'B737 MAX' uçakları 2 yıllık aradan sonra gökyüzüne yeniden dönüyor
14:58 - Adana'da terör örgütü DEAŞ davasında yargılanan 9 sanıktan birine hapis cezası14:51 - Öğretmenin, 5 yaşındaki çocuğa yönelik istismar davasında mütalaa açıklandı14:43 - EPDK'den akaryakıtta tavan fiyatı güncellemesi14:41 - Bakan Karaismailoğlu, yatırımları eleştirenlere tepki gösterdi14:30 - Usule aykırı düzenleme yeni kanununda düzeltildi!14:24 - Adana, Mersin ve Hatay için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı
14:24 - ABD 2 savaş gemisini Karadeniz'e gönderiyor14:22 - CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi14:16 - İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti14:12 - Tokat'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı14:08 - Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist Mardin sınırında jandarmaya teslim oldu
14:08 - Tekirdağ'da 2 FETÖ sanığına 6 yıl 10'ar ay hapis cezası verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Dr. Enginyurt normalleşme için tarih verdi
Bakan Koca: Ramazanı fırsata çevirmemiz lazım
Sedat Peker dahil 63 kişiye 'organize suç örgütü' operasyonu
166 km uzaklıktaki beldeye görevlendirmeye iptal kararı
Muhtarlara yılda 30 gün izin geliyor
Erdoğan'ın katıldığı toplantılarda maskeler Külliye'den
Merkez Bankası enflasyon beklentisini yükseltti
Görevim bittiğinde yeşil pasaport hakkım biter mi?
Metin Feyzioğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek bir lider
Pakdemirli: Patates ve soğanı çiftçiden alıp, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz vereceğiz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ramazan pidesi 2
Burak Gençcelep 1
gelmiş geçmiş en iyi bilgisayar oyunu 6
şaryo 2
çürük diş 2
zeval 1
odaklanmak 1
ramazanda tüm ülkeyi dinlendirmek 2
penne 1
İngiltere Prensi hayatını kaybetmesi 2
SON İLANLAR
Oslo Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Ankara Çankaya Belediyesi 5 müfettiş yardımcısı alacak
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 11 personel alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Muğla Marmaris Belediyesi 92 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam