FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda 16 zanlı yakalandı
Edirne merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli yakalandı.
|09 Nisan 2021 13:43
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Edirne merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri şüphelilere yönelik İstanbul, Konya, Gaziantep, Denizli, Çorum, Bitlis, Ankara ve Adana'da operasyon düzenledi.
Operasyonlarda yakalanan 16 zanlı Edirne'ye getirildi.
Zanlılar arasında ihraç edilen, doktor, kamu görevlisi, müfettiş, avukat ve vergi uzmanlarının da bulunduğu öğrenildi.
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