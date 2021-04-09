Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Kocaeli merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
|09 Nisan 2021 12:19
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