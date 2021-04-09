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Konya'daki altın dolandırıcılığı davası 'uzlaştırma'ya gidecek

Konya kent merkezi ile İstanbul'daki kuyumculardan, indirim çadırında sattıktan sonra geri ödeme vaadiyle aldığı yaklaşık 30 kilogram altınla kayıplara karıştığı öne sürülen sanık ile onla bağlantılı olan sanıkların yargılanmasına devam edildi.
 09 Nisan 2021 12:29
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Konya'daki altın dolandırıcılığı davası 'uzlaştırma'ya gidecek

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Musa Göksu, Hasan Göksu ve Mehmet Ali Doğan ile taraf avukatları katıldı.

Musa Göksu, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

İddia makamı, mağdurların şikayetlerini geri çekmesi, suç vasfının "dolandırıcılık"tan "güveni kötüye kullanmaya" dönüşmesi gerekçeleriyle dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, iddia makamının talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

Taraflar, uzlaştırma bürosunda görüşmelerini sürdürecek.

- Olay

Meram ilçesindeki Bedesten Çarşısı'nda 7 yıldır kuyumculuk yapan Musa Göksu'nun, Temmuz 2019'da kuracağı stantta vatandaşa ucuza altın satma vaadiyle kentteki kuyumcular ile İstanbul'da bulunan altın toptancılarından, ileri tarihte geri ödeme şartıyla yaklaşık 30 kilogram altın aldığı iddia edilmişti.

Göksu'nun dükkanının önüne açtığı indirim standının son gününde, kendi dükkanındaki altınlar, kurduğu stantta yaptığı satıştan elde ettiği para ve kalan altınları da alarak kayıplara karıştığı iddiasında bulunulmuştu.

Konya'da 15 esnaf, 24 Temmuz 2019'da dükkanın kapalı olduğunu görünce aradıkları Musa Göksu'ya ulaşamayınca Konya Cumhuriyet Başsavcılığına dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Soruşturma kapsamında aranan Göksu, İstanbul'da yakalanmış, hakkında "dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açılmıştı.
Anadolu Ajansı
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