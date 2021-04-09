1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yerli aşıda Faz-2 çalışmaları bugün tamamlanıyor

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış:- "İkinci dozlamadan iki veya üç hafta sonra gönüllülerden aldığımız kan örneklerindeki antikor oluşumu ve diğer parametrelere bakılarak etkinliği ortaya koymuş olacağız. Şu ana kadar etkinliğin iyi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü elimizdeki ilk veriler öyle gösteriyor"
 09 Nisan 2021 13:10
+Aa- Yazdır
Yerli aşıda Faz-2 çalışmaları bugün tamamlanıyor

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı adayının faz-2 ikinci doz uygulamalarının bugün tamamlanacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ERAGEM) Kovid-19'a karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen inaktif aşı adayının faz-2 çalışmaları kapsamında ikinci dozu İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezinde (İKUM) son gönüllülere bugün uygulanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen aday aşının faz-2 gönüllüsü, ilk dozda hiçbir yan etki görülmediğini belirterek aşı çalışmasına katılmaktan mutlu olduğunu belirtti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise faz-2 çalışmalarının ikinci doz uygulamasının bugün itibarıyla sona ereceğini söyledi.

Üç hafta sürecek değerlendirmelerin ardından nisan sonu gibi faz-2 çalışmasının sona ereceğini belirten Çalış şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi faz-2 aşamasını 250 gönüllü üzerinde gerçekleştirmekteyiz. Erciyes Üniversitemiz tarafından geliştirdiğimiz yerli aşımızın 10 Şubat 2021 tarihi ile faz-2 aşamasına geçmiştik. Bugün itibarıyla da ikinci dozlamalar tamamlanmış olacak.

Tabii ki faz-2 aşamasında özellikle etkinlik ile ilgili veriler ortaya çıkacak. Etkinliği araştırmacılarımız birinci dozlama uygulamasından itibaren takip ediyorlar. İkinci dozlamadan iki veya üç hafta sonra gönüllülerden aldığımız kan örneklerindeki antikor oluşumu ve diğer parametrelere bakılarak etkinliği ortaya koymuş olacağız. Şu ana kadar etkinliğin iyi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü elimizdeki ilk veriler öyle gösteriyor. Faz-2 aşamasının ikinci dozlamasının 2-3 üç hafta içerisinde etkinliğinin ortaya konulmasının ardından faz-2 aşamasının sonuçlarını Sağlık Bakanlığımıza bildireceğiz ve raporlayacağız. İnşallah nisan ayının sonunda faz-2 aşaması bitmiş olacak ve faz-3 aşamasına geçilebilecektir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İç Anadolu'nun güney ve doğusunda bu akşam yoğun kar yağışı etkili olacak
09 Nisan 2021 12:52		 'Kanal İstanbul'un temellerini yaz aylarında atacağız'
09 Nisan 2021 12:46
Zonguldak, Karabük, Bartın ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
09 Nisan 2021 12:31		 İlim Yayma Cemiyeti 70 yıldır hayırseverlerin desteğiyle eğitime katkı sağlıyor
09 Nisan 2021 12:03
Kansere karşı erken teşhis en güçlü silah
09 Nisan 2021 11:51		 Dünya genelinde 710 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
09 Nisan 2021 11:46
Van'daki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı
09 Nisan 2021 11:31		 Hasta ziyaretinde 42 kişiye koronavirüs bulaştırdı
09 Nisan 2021 11:03
Çorum'da emekli polis memuru trafik kazasında yaşamını yitirdi
09 Nisan 2021 10:45		 Prof. Dr. Enginyurt normalleşme için tarih verdi
09 Nisan 2021 10:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:46 - Yargıtay mesai arkadaşına yumruk atmaya çalışan işçinin 'iş akdinin feshini' haklı buldu13:44 - Defnedildiği mezardan çıkarılıp teşhisin ardından yeniden toprağa verildi13:43 - FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda 16 zanlı yakalandı13:39 - Metin Feyzioğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek bir lider13:30 - FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda 16 zanlı yakalandı13:25 - İş adamı İsmail Hakkı Kısacık'ın FETÖ den 15 yıla kadar hapsi istendi
13:10 - Yerli aşıda Faz-2 çalışmaları bugün tamamlanıyor12:52 - İç Anadolu'nun güney ve doğusunda bu akşam yoğun kar yağışı etkili olacak12:50 - 'Pinterest de temsilci atayacağını bildirdi'12:46 - 'Kanal İstanbul'un temellerini yaz aylarında atacağız'12:33 - 'Çocuklar erken çocukluk eğitimi almışsa akranlarına asgari iki sene fark atıyor'12:31 - Gün ortası döviz fiyatları
12:31 - Zonguldak, Karabük, Bartın ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor12:30 - MEB'de müdür yardımcılığına başvuracaklar başyardımcılığa başvurabilirler mi?12:29 - Konya'daki altın dolandırıcılığı davası 'uzlaştırma'ya gidecek12:19 - Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı12:09 - FETÖ'nün kadim abisi Yusuf Bekmezci'ye 17 yıl 4 ay hapis
12:08 - Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması:
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Dr. Enginyurt normalleşme için tarih verdi
Bakan Koca: Ramazanı fırsata çevirmemiz lazım
Sedat Peker dahil 63 kişiye 'organize suç örgütü' operasyonu
166 km uzaklıktaki beldeye görevlendirmeye iptal kararı
Muhtarlara yılda 30 gün izin geliyor
Erdoğan'ın katıldığı toplantılarda maskeler Külliye'den
Merkez Bankası enflasyon beklentisini yükseltti
Görevim bittiğinde yeşil pasaport hakkım biter mi?
Pakdemirli: Patates ve soğanı çiftçiden alıp, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz vereceğiz
Seçim göçüne önlem geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bilenmek 1
zevkler ve renkler tartışılmaz 5
kadı 1
yumuşatıcı kokusu 2
opera 2
Bugün bana yarın sana 3
Matematik 1
rebul 1
telefonumun çalmasından nefret ediyorum 4
esnek çalışma 1
SON İLANLAR
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 11 personel alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Muğla Marmaris Belediyesi 92 İşçi Alacak
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Kayseri Felahiye İmar Geçici 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam