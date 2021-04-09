'Kanal İstanbul'un temellerini yaz aylarında atacağız'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "İki gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında müjdesini verdiler. İnşallah Kanal İstanbul projemizin de temellerini tıpkı bu projede olduğu gibi (HİTAM Üretim ve Ticaret Üssü) yaz aylarında atacağız. İnşallah eş zamanlı bir şekilde süreç tamamlanacak ve açılışlarını da yine hep birlikte yapacağız."
|09 Nisan 2021 12:46
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "İki gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında müjdesini verdiler. İnşallah Kanal İstanbul projemizin de temellerini tıpkı bu projede olduğu gibi (HİTAM Üretim ve Ticaret Üssü) yaz aylarında atacağız. İnşallah eş zamanlı bir şekilde süreç tamamlanacak ve açılışlarını da yine hep birlikte yapacağız."
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