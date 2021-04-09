Metin Feyzioğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek bir lider
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi duruşu ile ilgili konuşan Feyzioğlu, "Tayyip Bey gerçekten öfkeleniyor, gerçekten gözleri doluyor, gerçekten gülümsüyor" ifadelerini kullandı.
|09 Nisan 2021 13:39
|+Aa- Yazdır
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Adem Metan'ın 'Peki Sonra' isimli YouTube kanalına konuk oldu.
Metin Feyzioğlu, buradaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Metan, Feyzioğlu'na 'Nasıl birisi' sorusuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki düşüncelerini sordu.
"GERÇEK BİR LİDER"
Erdoğan'ın siyasi karakterine değinen Feyzioğlu ise
"Tayyip Bey gerçek bir insan, plastik değil. Şimdi bir siyasetçi tipi vardır plastik, öfkesi de sevgisi de duygulanması da hep rol icabıdır. Tayyip Bey gerçekten öfkeleniyor, gerçekten gözleri doluyor, gerçekten gülümsüyor. Bence bu çok önemli bir özellik bir siyasetçi için. Hangi makamda olursanız olun gerçek olmak güzel bir şey ,doğru bir şey."ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Pinterest de temsilci atayacağını bildirdi'
09 Nisan 2021 12:50
|'Çocuklar erken çocukluk eğitimi almışsa akranlarına asgari iki sene fark atıyor'
09 Nisan 2021 12:33
|'Gençlerimiz mesleki eğitime yönelme konusunda yeni bir atılım içerisindeler'
09 Nisan 2021 11:04
|Türk Bakanlar, İtalya Başbakanı'nın Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı
09 Nisan 2021 11:02
|20 siyasi partinin gelir gider toplamı doğru, denk ve Kanun'a uygun
09 Nisan 2021 10:20
|'Siyasete girdikten sonra mal varlığımda azalma meydana geldi'
09 Nisan 2021 09:12
|Uygur Türklerine 'vatandaşlık' teklifi
09 Nisan 2021 08:30
|Washington Büyükelçisi Türk toplumu temsilcileri ile buluştu
09 Nisan 2021 06:15
|İletişim Başkanı Altun'dan İtalyan Başbakanına tepki
09 Nisan 2021 01:56
|9 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
09 Nisan 2021 00:01