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Defnedildiği mezardan çıkarılıp teşhisin ardından yeniden toprağa verildi

Çanakkale'de, Recep Yılmaz ismine düzenlenmesi gerekirken Recep Çelik adına düzenlenen ölüm evrakı ile naaş teşhisinin sağlıklı bir ortamda yapılamamasından kaynaklanan karışıklık mezarın açılıp cenazenin sahiplerine teslim edilmesiyle son buldu.
 09 Nisan 2021 13:44
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Defnedildiği mezardan çıkarılıp teşhisin ardından yeniden toprağa verildi

Çanakkale'de, Recep Yılmaz ismine düzenlenmesi gerekirken Recep Çelik adına düzenlenen ölüm evrakı ile naaş teşhisinin sağlıklı bir ortamda yapılamamasından kaynaklanan karışıklık mezarın açılıp cenazenin sahiplerine teslim edilmesiyle son buldu.

Dün meydana gelen ve savcılığa intikal eden karışıklık sonrası bugün, alınan önlemlerle Recep Yılmaz'ın cenazesi defnedildiği mezardan çıkarıldı. Recep Yılmaz'ın yakınlarının naaşı teşhis etmesi temin edilirken İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerince tutanak tutuldu.

Daha sonra Yılmaz'ın naaşı yine aynı mezarlıkta başka bir yere defnedildi.

Defin işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Recep Çelik'in oğlu Hilmi Çelik, "Şu anda sorun çözüldü. Bir sorun kalmadı. Öbür aile ile görüştük. Onlar zaten bizim akrabamız, üstelik bir de komşuyuz. Onlar hastalarını bütün hastanelerde arıyorlardı. Biz de onların hastalarını defnettik. Söylenecek bir şey yok. Bu hastane ölüm raporunu hazırlamış, sana vermiş. Orada Kovid-19'lu yazdığı için cenazeye yaklaştırmıyorlardı. Biz de cenazeyi alıp defnettik." diye konuştu.

- Olay

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kanser tedavisi gören 96 yaşındaki Recep Çelik ile koronavirüs tedavisi gören 69 yaşındaki Recep Yılmaz'ın işlemleri isim benzerliğinden dolayı karıştırıldı.

Koronavirüs tedavisi gören Recep Yılmaz, hastanenin yoğun bakım servisinde yer olmadığı gerekçesiyle Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ancak sevk esnasında Yılmaz'ın dosyası yerine, adaşı kanser tedavisi gören Çelik'in dosyası hastaneye gönderildi.

Yılmaz durumunun ağırlaşması üzerine devlet hastanesinde hayatını kaybetti. Bunun üzerine hastane personeli dosya üzerinde telefon numarası bulunan Çelik ailesine ulaştı.

Aile morga gelerek koronavirüs tedbirleri nedeniyle naaşı uzaktan gördü.

Yılmaz ile Çelik'in vücutlarının aynı bölgelerinde ameliyat izi olması nedeniyle de sağlıklı teşhis yapılamazken Çelik ailesi, babaları zannederek hastane morgundan Recep Yılmaz'ın cenazesini alarak Çanakkale Şehir Mezarlığındaki aile kabristanlığına defnetti.

Bir gün sonra fakülte hastanesinden gelen bir telefon ile Hilmi Çelik hastaneye çağrılarak bir hastayı teşhis etmesi gerektiği aktarıldı.

Hilmi Çelik odaya girdiğinde karşısında defnettiklerini sandığı babasını gördü. Çelik ve Yılmaz aileleri durumu savcılığa intikal ettirdi.
Anadolu Ajansı
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