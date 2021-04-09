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Vurularak öldürülen çoban köpeğinin başında gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da otlamakta olan koyunların başındaki çoban köpeği, tabanca ile vurularak öldürüldü
 09 Nisan 2021 14:04
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Antalya'da otlamakta olan koyunların başındaki çoban köpeği, tabanca ile vurularak öldürüldü. Köpeğinin cansız bedenini kucağına alan sahibi Ali İhsan Şenol, kangal kırması köpeğinin başında uzun süre gözyaşı döktü. Köpeği tabanca ile vuran kişinin emekli polis olduğu, jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Olay, Manavgat ilçesi Ulukapı Mahallesi ile Salkımevler Mahallesi arasında bulunan Ilısu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvancılıkla geçimini sağlayan Ali İhsan Şenol kiralayarak ekin ektiği arazide aynı zamanda koyunlarını otlatıyordu. Koyunların başında Ali İhsan Şenol'un oğlu Hasan Şenol bulunduğu sırada koyunların bulunduğu yere gelen ve adının Ahmet G. olduğu belirlenen şahıs, sürünün başında bulunan çoban köpeğine tabanca ile ateş etti. 2.5 yaşındaki kangal kırması köpek olay yerinde öldü. Olayın ardından hızla olay yerinden ayrılan Ahmet G.'yi evine kadar takip eden Hasan Şenol, aynı zamanda cep telefonuyla da kaçma anını kaydetti.

Ölen köpeğini kucağına alıp gözyaşlarına boğuldu

Köpeğin öldürüldüğünü haber alan Ali İhsan Şenol, köpeğinin cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu. Köpeğinin başına oturarak kucağına alan Şenol, uzun süre gözyaşı döktü. Olay yerine gelen Ali İhsan Şenol'un eşi Fatma Şenol, feryatlar içerisinde köpeğini vuran kişinin yakalanarak cezalandırılmasını istedi. Köpeklerinin çok değerli olduğunu söyleyen Şenol, "Bizim elimiz ayağımızdı. Koyunlarımızın bekçisiydi. Yaylaya götürüp getirirdi. Bunu vuran insan olamaz" diye konuştu.

Köpeğimi gözümün önünde öldürdü

Olay sırasında sürüyü otlatan Hasan Şenol, emekli polis olduğunu söyleyen kişinin sürünün yanına geldiğinde köpeğin sürüyü korumak amaçlı havladığını, şahsın belinden tabanca çıkararak ateş ettiğini belirterek, "Tereddüt etmeden ateş etti. Ben yanına doğru yürüyünce bana da sıkacağını söyledi. Sonra arkasını dönüp gitti. Ben de takip ettim ve cep telefonu ile kaçışını kaydettim" dedi.

Köpeklerinin kangal kırması olduğunu belirten Şenol, "15 günlükken bize geldi ve çoban köpeği olarak yetiştirdik. Şu an 2.5 yaşındaydı. Yaylada tek başına sürüyü yönetirdi. Böyle bir çoban köpeği bulunmaz" dedi.

Taraflar hakkında işlem yapıldı

Köpeği tabanca ile vurduğu iddia edilen emekli polis Ahmet G., jandarma tarafından Salkımevler Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. İfadesinde kekik toplamak için evinden çıktığını, kekik toplarken köpeğin havlayarak üzerine gelmesi üzerine korkutmak amacıyla tabancasını çıkardığını, üzerine gelmeye devam edince ateş ettiğini belirten Ahmet G., öldürmek gibi bir amacının olmadığını ileri sürdü. Ahmet G., olayın ardından evine gelip kendisine vuran ve evinin camını kıran köpek sahiplerinden şikayetçi oldu. Jandarmanın köpeği öldüren Ahmet G. hakkında mala zarar verme, tehdit-hakaret suçlarından, sürü sahipleri hakkında da mala zarar verme ve kasten yaralama suçlarından yasal işlem yaptığı bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
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