Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiklerimize Tel Rıfat bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.
|09 Nisan 2021 14:06
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiğe Tel Rıfat bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine misliyle karşılık verildiği belirtildi.
Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiklere Tel Rıfat bölgesinden taciz atışı yapan 4 teröristin, komandolarca anında karşılık verilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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