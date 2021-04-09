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CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan, bir süredir koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 52 yaşında hayatını kaybetti.
 09 Nisan 2021 14:22
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CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

CHP İl Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İl Başkan Yardımcımız Kemal Gülhan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, sevenlerine ve tüm İstanbul örgütümüze baş sağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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