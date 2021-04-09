CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan, bir süredir koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 52 yaşında hayatını kaybetti.
|09 Nisan 2021 14:22
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