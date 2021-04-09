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Öğretmenin, 5 yaşındaki çocuğa yönelik istismar davasında mütalaa açıklandı

Mütalaada, sanığın "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 18 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi
 09 Nisan 2021 14:51
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Öğretmenin, 5 yaşındaki çocuğa yönelik istismar davasında mütalaa açıklandı

Kartal'da özel bir okulda eğitim gören 5 yaşındaki anaokulu öğrencisini istismar ettiği iddia edilen beden eğitimi öğretmeni hakkında, 30 yıla kadar hapis cezası istendi.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık S.A. ile avukatları katıldı. Duruşmada, mağdur çocuğun ailesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İstanbul Barosu avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada söz alan mağdur çocuğun ailesinin avukatı, olay nedeniyle çocukta anksiyete bozukluğu tespit edildiğine ilişkin Adli Tıp Kurum raporu ile cinsel istismar bulgusu olduğuna dair uzman raporları olduğunu belirterek, sanık hakkında tutuklama kararı verilmesini talep etti.

Bu arada sanık S.A'nın avukatlarından Riyad Doğan'ın söz alarak konuştuğu sırada, sanığın diğer avukatı Zekai Şems, cübbesini çıkarıp "Usul kurallarına riayet etmeyen meslektaşlarımın davranışlarından ötürü ben bu davadan çekiliyorum." diyerek duruşma salonundan ayrıldı.

Salonda bulunan mağdur çocuğun anne ve babası ise avukat Zekai Şems'in davadan çekilmesini "Bravo" diyerek alkışladı.

Duruşmada daha sonra, Cumhuriyet Savcısı Taner Bayrak, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanığın Kartal'daki okulda beden eğitimi öğretmeni olduğu belirtilerek, anaokuluna devam eden mağdur çocuğun da yüzme derslerine girdiği anlatıldı.

Suç tarihinde mağdur çocuğu uyku odasına getiren sanığın, kendisinin ve çocuğun kıyafetlerini çıkarıp cinsel istismar içeren davranışlarda bulunduğu ifade edilen mütalaada, mağdur çocuğun beyanlarında bu hususları açıkça anlattığı kaydedildi.

Bu olaylar sonrasında psikolojik değişimler yaşayan çocuğun durumunun ailesi ve bazı öğretmenleri tarafından gözlemlendiği vurgulanan mütalaada, Çocuk İzleme Merkezi raporunda da çocuğun yaşadığı olaydan etkilendiği, yaşına uygun olarak kendisini ifade ettiği yönünde görüş bildirildiği aktarıldı.

- "Mağdurun yaşına göre yaşamadığı bir olayı hiç yoktan uydurması mümkün değil"

Mütalaada, bu tür suçların gizli olarak işlendiği, büyük bir kısmında delil elde etme imkanının olmadığı ve çoğunlukla mağdur beyanı dışında delil bulunamadığı anlatılarak, bu dosyada ise mağdurun ısrarla öğretmeninin kendisine kötülük yaptığını söylediği vurgulandı.

Mağdurun yaşı göz önüne alındığında yaşamadığı bir olayı hiç yoktan uydurmasının mümkün görünmediği kaydedilen mütalaada, ayrıca yine yaşına göre mağdurun, sebepsizce birini suçlama bilincinde olmayacağı, bu hususlar değerlendirildiğinde ise beyanlarının karara esas alınabileceği aktarıldı.

Mütalaada, bu kapsamda sanığın üzerine atılı "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 18 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması, hükümle birlikte tutuklanması talep edildi.

Mütalaaya ilişkin diyecekleri sorulan mağdur çocuğun ailesinin avukatları, sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık S.A'da mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Ben basit bir beden eğitimi öğretmeniyim. Çocukla herhangi bir yerde yalnız kalmam gibi bir durum söz konusu değildir. Ben mağdura dokunmayı bırakın, onun yanından bile geçmedim. Sadece yoklamalarda bir kez dersime girdiğini gördüm ve bunu beyan ettim. Bir sürü öğrencim ve kendi evladım vardır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuklama talebinin reddine karar verilmesini ve hakkımda beraat kararı verilmesini istiyorum." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatına esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere bir sonraki celseye kadar süre verilmesine karar verdi.

Mağdur çocuğun ailesinin avukatları ile iddia makamının sanığın tutuklanmasına yönelik taleplerini de reddeden mahkeme heyeti, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

- KADEM'den açıklama

Davayı takip etmek üzere adliyeye gelen KADEM üyeleri adına açıklama yapan avukat Berivan Koca, davanın ilk duruşmasından bu yana aradan geçen 4 yıllık süreçte sanığın tutuksuz yargılandığını, İstek Vakfı ve okul yönetiminin yargılama sürecindeki engellemeleri nedeniyle de davanın sürüncemede kaldığını savundu.

Avukat Berivan Koca, çocuğun yaşı kadar bir zamana tekabül eden dava sürecinin, çocuk ve aile için yıpratıcı bir hal aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bizler KADEM olarak dosyanın geldiği aşama, mağdur ve tanık beyanları ile adli tıp raporları doğrultusunda 4 yıldır süren davanın bir an önce sonuca bağlanmasını istiyor, mahkemenin sanığı en ağır ve indirimsiz cezaya çarptırması gerektiğine inanıyoruz. Çocuklarda önemli psikolojik, davranışsal sosyal ve bilişsel sorunlara yol açan cinsel istismarın önlenmesi için KADEM olarak verdiğimiz mücadelede kamuoyunu da mağdur çocuğun ve ailesinin yanında olmaya davet ediyoruz."
Anadolu Ajansı
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