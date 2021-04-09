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EPDK'den akaryakıtta tavan fiyatı güncellemesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bugünden geçerli olmak üzere bazı illerin akaryakıt tavan fiyatlarını yeniden belirledi.
 09 Nisan 2021 14:43
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EPDK'den akaryakıtta tavan fiyatı güncellemesi

EPDK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Mart'ta başlayan tavan fiyat uygulaması kapsamındaki 81 ilde fiyatlar güncellendi.

Buna göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı değişmedi. İlde benzinin litre fiyatı, en yüksek 7,07 lira, motorinin litre fiyatı 6,43 lira olacak.

Anadolu Yakası'nda ise benzinin litresi en yüksek 7,08 liradan 7,09 liraya, motorinin ise 6,44 liradan 6,45 liraya yükseltildi.

Ankara'da en yüksek 7,13 lira olan benzinin litresi 7,15 liraya, motorinin litresi ise 6,49 liradan 6,51 liraya çıkarıldı.

İzmir'de benzinin litresi en yüksek 7,16 lira, motorinin litresi ise 6,52 lira olarak sabit tutuldu.

EPDK, daha önce 2009, 2014 ve 2015 yıllarında olmak üzere üç defa tavan fiyat uygulamasına gitmişti.
Anadolu Ajansı
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