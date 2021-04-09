1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Denklik ve yatay geçişlerde suistimalleri önleyen düzenleme yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, başarı sıralaması aranan programlara yatay geçiş süreci ve şartları, YÖK'ün "eğitimde sosyal adalet ve fırsat eşitliği" ilkeleri çerçevesinde yeniden düzenlendi
 09 Nisan 2021 16:26
+Aa- Yazdır
Denklik ve yatay geçişlerde suistimalleri önleyen düzenleme yürürlüğe girdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yurt dışı yükseköğretim kurumları diploma denklikleri ile yatay geçiş işlemlerindeki suistimallerin engellemesine yönelik düzenleme yapıldı.

Kurulun bir süre önce gündeme getirdiği denklik ve yatay geçiş işlemlerinde yaşanan bazı usulsüz işlemleri önlemeye yönelik 2 yönetmelikteki değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu değişiklikler ile başarı sıralaması şartı aranan programlara yatay geçiş süreci ve şartları, YÖK'ün "eğitimde sosyal adalet ve fırsat eşitliği" ilkeleri çerçevesinde yeniden düzenlendi.

YÖK'ten yapılan bilgilendirmeye göre, düzenleme kapsamında, YÖK tarafından esas alınan sıralama kuruluşlarının dünya sıralamasındaki ilk 400'lük dilimi içerisinde yer alan bir üniversitede kayıtlı öğrenciler, ilgili yönetmeliğin dönem/sınıf, başarı şartlarını taşıması kaydıyla Türkiye'deki bir yükseköğretim kurumunun ilgili programına yatay geçiş yapabilecek.

Kayıtlı olduğu üniversitesi, dünya sıralamalarında ilk 400'lük dilim dışında kalan öğrencilerin yatay geçiş şartları ve süreci, yine sosyal adalet ve fırsat eşitliği ilkesi gereği ortaöğretimini tamamladıkları ülkeye göre değişecek.

Ortaöğretimini Türkiye'de tamamlayan öğrencilerin merkezi yerleştirme sınavına girmesi ve kayıt yılı itibarıyla başarı sıralaması şartı aranan programın ilgili puan türünde bu koşulu sağlaması zorunlu olacak.

Merkezi sınavdaki başarı sıralaması şartını sağlayan öğrenciler, dönem veya sınıf sınırlamasına tabi olmaksızın yatay geçiş yapabilecek.

Ortaöğretiminin en az son 2 yılını yurt dışında tamamlayan öğrenciler ise kayıt oldukları diploma programının, hazırlık sınıfı hariç en az 4 yarıyılını başarıyla geçmiş olmaları kaydıyla Türkiye'deki bir yükseköğretim kurumunun ilgili programına yatay geçiş yapabilecek.

Böylelikle Türkiye'deki merkezi sınavlarda başarı sıralaması şartını sağlayamayan veya düşük puan alan öğrencilerin, yatay geçiş ile başarı sıralaması şartını baypas ederek yurt dışındaki bir üniversiteden denklik almasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ayrıca her halükarda ders/sınıf intibakı, yatay geçiş yaptığı Türkiye'deki üniversitesi tarafından yönetmeliğin kredi transferi ilkeleri çerçevesinde yapılacağı için öğrenci, bulunduğu sınıfa göre daha alt sınıflardan eğitim öğretime başlatılabilecek.

- Öğrencilerin denklik alabilmeleri için başarı sıralaması şartını sağlamaları gerekiyor

Ayrıca başarı sıralaması şartı aranan diploma programlarını, yurt dışındaki üniversitelerin Türkçe programlarında tamamlayanların, denklik alabilmeleri için başarı sıralaması şartını sağlamaları gerekecek.

Başarı sıralaması şartını karşılayan bir öğrencinin diplomasına, yurt dışındaki bir üniversitenin eğitim dili Türkçe programından mezun olması durumunda "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği"nin aradığı program yeterlilikleri çerçevesinde denklik işlemi yapılacak. Ancak bu kişilerin söz konusu programların "meslek icrası mevzuatı"na ilişkin eksiklikleri tamamlamaları şart olacak.

Yurt dışındaki bir üniversitenin hukuk fakültesini bitirmiş ve Türkiye'de hukuk mesleklerinden birini (avukatlık, hakimlik, savcılık, noterlik) icra edecek kişilerin, mezun olduğu üniversite, dünya sıralamasında ilk 400'de olsa bile program yeterlilikleri çerçevesinde YÖK tarafından belirlenecek eksik hukuk derslerini bir hukuk fakültesinde tamamlayıp başarı göstermeleri gerekecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AÖF online sınav takvimi yayımlandı
08 Nisan 2021 17:19		 Jean Monnet Burs Programı ile 160 kişi AB ülkelerinde burslu eğitim alacak
06 Nisan 2021 09:37
2021 Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri'ne başvurular başladı
05 Nisan 2021 09:17		 Gözde bölümler gözden düştü
04 Nisan 2021 07:45
AÖF online sınav giriş bilgileri yayımlandı
02 Nisan 2021 15:58		 YÖK Başkanı Saraç: Pandemi sonrasının yükseköğretimi tartışılıyor
02 Nisan 2021 12:43
Türkiye'de yılda 60 bin öğrenci 'Erasmuslu' oluyor
01 Nisan 2021 14:21		 Öğretmenlik kontenjanlarının arttırılmaması kararı alındı
31 Mart 2021 18:57
Üniversiteden lojman açıklaması: Devri söz konusu değil
31 Mart 2021 15:30		 Her dört akademisyenden üçü mobbinge maruz kalıyor
31 Mart 2021 08:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:30 - Bazı bankalar çalışma saatlerini yeniden düzenledi17:25 - Sedat Peker operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı17:21 - Unuttuğu el freni, eşinin hayatına mal oldu17:16 - Erdoğan'dan Prens Philip için taziye mesajı17:07 - Ramazan ile ilgili merak edilenler: İlk imsak, ilk iftar...16:58 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kırklareli'nde öğretmenlerle buluştu
16:54 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Fiili olarak çalışılan 18 aşımız var16:39 - Erdoğan: Mimaride yeni bir devri başlatıyoruz16:33 - Polise 'kavga şakası' gerçek oldu16:26 - Denklik ve yatay geçişlerde suistimalleri önleyen düzenleme yürürlüğe girdi16:22 - Acun'dan Beşiktaşlı isme sert sözler16:22 - Müzisyen Zeki Çetin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
16:17 - Kendisini doktor olarak tanıtıp karantinadaki çiftin parasını çaldı16:10 - Adalet Bakanlığı: 963 bin 66 dosyada uzlaşma sağlandı16:06 - Patatesten tatlı yaptılar, bu tat tüm dünyaya tanıtılacak15:59 - TOGG Gemlik Tesisi'nden 7/24 canlı yayın başladı15:50 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi
15:47 - Bursa'da uzaktan eğitim kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Dr. Enginyurt normalleşme için tarih verdi
Bakan Koca: Ramazanı fırsata çevirmemiz lazım
Sedat Peker operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı
Metin Feyzioğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek bir lider
166 km uzaklıktaki beldeye görevlendirmeye iptal kararı
Muhtarlara yılda 30 gün izin geliyor
Merkez Bankası enflasyon beklentisini yükseltti
Erdoğan'ın katıldığı toplantılarda maskeler Külliye'den
Görevim bittiğinde yeşil pasaport hakkım biter mi?
Büro Memur-Sen: Kamu'da esnek ve dönüşümlü çalışmaya geçilmeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
103 tesadüf mü? 1
erken uyanmak 4
tiyatro 1
doksanlarda çocuk olmak 3
Birsen Tezer 1
gelmiş geçmiş en iyi bilgisayar oyunu 6
sözlükçülerden özlü sözler 1
zeval 1
kadıköy 3
bilenmek 1
SON İLANLAR
Oslo Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Ankara Çankaya Belediyesi 5 müfettiş yardımcısı alacak
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 11 personel alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Muğla Marmaris Belediyesi 92 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam