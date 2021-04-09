Vakaya giden ambulansa çarptı, ilk müdahaleyi çarptığı 112 görevlileri yaptı
|09 Nisan 2021 15:36
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Kaza, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü binasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönünden ilçe merkezi istikametine seyir halinde bulunan M.B.'nin idaresindeki 59 KB 799 plakalı motosiklet, emniyet binasının önüne vardığı sırada yan yoldan emniyete doğru seyir halinde bulunan E.G. idaresindeki 59 AB 508 plakalı ambulansa çarptı.
İlk müdahaleyi çarptığı 112 görevlileri yaptı
Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralanırken, ambulansın içerisinde bulunan 112 görevlileri ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın etkisiyle savrulup yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi çarptığı ambulansın içerisindeki 112 Acil Sağlık görevlileri yaptı. Haber verilmesi üzerine kazanın olduğu alana başka bir ambulans sevk edildi. Kısa sürede gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansa alarak hastaneye sevk etti. Bölgeye gelen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de kaza alanında güvenlik önlemleri alarak, kazaya ilişkin soruşturma işlemleri başlattı.
Kaza sonrası her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, kazaya karışan ambulansın gittiği vakaya ise başka bir ambulans sevk edildi.
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