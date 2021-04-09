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İki ilden yeni karantina haberleri geldi

İki ilimizde koronavirüs vakası görülen bazı yerleşim yerlerinde yeni tip koronavirüs (KOVID-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
 09 Nisan 2021 15:50
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İki ilden yeni karantina haberleri geldi

MALATYA

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Elmalı Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine toplandı.

Kurulun kararıyla, bugünden itibaren mahallede 10 gün karantina uygulaması başlatıldı.

Giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı mahallede, vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bağlı Şirinköy köyünde yeni tip koronavirüs (KOVID-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Gökçeada Kaymakamı Serhat Doğan başkanlığında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.

Toplantıda, Şirinköy köyünde koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yayılımını engellemek, halk sağlığını korumak amacıyla 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.
Anadolu Ajansı
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