İki ilden yeni karantina haberleri geldi
|09 Nisan 2021 15:50
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MALATYA
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Elmalı Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine toplandı.
Kurulun kararıyla, bugünden itibaren mahallede 10 gün karantina uygulaması başlatıldı.
Giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı mahallede, vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.
ÇANAKKALE
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bağlı Şirinköy köyünde yeni tip koronavirüs (KOVID-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Gökçeada Kaymakamı Serhat Doğan başkanlığında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.
Toplantıda, Şirinköy köyünde koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yayılımını engellemek, halk sağlığını korumak amacıyla 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.
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