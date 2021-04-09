İki köy karantinaya alındı, bir okulda eğitime ara verildi
|09 Nisan 2021 15:43
|+Aa- Yazdır
Taşköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan korona virüs vakaları nedeniyle Bekdemirekşi ve Alipaşa köyleri 10 gün süreyle karantina altına alındı. Kararın ardından bölgelerde güvenlik ve sağlık tedbirleri alınarak, kurallara uymayanlar hakkında adli ve idari yaptırım uygulanması kararlaştırıldı.
Doğanyurt Kaymakamı Tahir Yılmaz başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla tedbir kararları alınarak uygulamaya geçirildi. Bu kapsamda vaka sayılarındaki artış nedeniyle Doğanyurt Yatılı Bölge Ortaokulunda eğitim öğretimin 16 Nisan'a kadar uzaktan devam etmesi, okulun pansiyonunun da kapatılması kararlaştırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Adalet Bakanlığı: 963 bin 66 dosyada uzlaşma sağlandı
09 Nisan 2021 16:10
|İki ilden yeni karantina haberleri geldi
09 Nisan 2021 15:50
|Bursa'da uzaktan eğitim kararı
09 Nisan 2021 15:47
|Usule aykırı düzenleme yeni kanununda düzeltildi!
09 Nisan 2021 14:30
|Devlet lojmanlarından 8 bin 339'u açık ihale yöntemiyle satıldı
09 Nisan 2021 11:28
|Bakanlık ramazanda gıda işletmelerini sıkı denetime tabi tutacak
09 Nisan 2021 10:00
|Seçim göçüne önlem geliyor
09 Nisan 2021 09:22
|Sahillere iskele yasağı: 81 ile yeni genelge
09 Nisan 2021 08:15
|Samsun'da ilkokullarda yüz yüze eğitime ara verildi
08 Nisan 2021 22:15
|Kastamonu'da bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi
08 Nisan 2021 18:33