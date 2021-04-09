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İki köy karantinaya alındı, bir okulda eğitime ara verildi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki köy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Doğanyurt ilçesinde de bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi.
 09 Nisan 2021 15:43
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İki köy karantinaya alındı, bir okulda eğitime ara verildi

Taşköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan korona virüs vakaları nedeniyle Bekdemirekşi ve Alipaşa köyleri 10 gün süreyle karantina altına alındı. Kararın ardından bölgelerde güvenlik ve sağlık tedbirleri alınarak, kurallara uymayanlar hakkında adli ve idari yaptırım uygulanması kararlaştırıldı.

Doğanyurt Kaymakamı Tahir Yılmaz başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla tedbir kararları alınarak uygulamaya geçirildi. Bu kapsamda vaka sayılarındaki artış nedeniyle Doğanyurt Yatılı Bölge Ortaokulunda eğitim öğretimin 16 Nisan'a kadar uzaktan devam etmesi, okulun pansiyonunun da kapatılması kararlaştırıldı.
İhlas Haber Ajansı
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