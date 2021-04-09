Bursa'da uzaktan eğitim kararı
|09 Nisan 2021 15:47
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Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla pek çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Bu kapsamda; ilimiz genelinde faaliyette bulunan özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, özel motorlu taşıt sürücüleri kursları ve iş makineleri sürücü eğitimi kurslarının teorik ve uygulama eğitimleri için Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitime geçilmesine karar verilmiş olmakla birlikte, yeni bir karar alınıncaya kadar salgın tedbirleri kapsamında belirtilen kursların teorik eğitimlerine uzaktan eğitim şeklinde devam etmesine, alınan Kararın 12.04.2021 Pazartesi gününden itibaren uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.
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