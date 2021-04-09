Kendisini doktor olarak tanıtıp karantinadaki çiftin parasını çaldı
|09 Nisan 2021 16:17
|+Aa- Yazdır
Merkeze bağlı Avşarağzı köyünde yaşayan Hatice (70) ve Emir Şirin (77) çifti, birkaç gün önce Kovid-19'a yakalandı. Çift, evlerinde karantinaya alındı.
Çiftin evine giden ve kendisini doktor olarak tanıtan bir kişi, evdeki 3 bin lirayı alarak kaçtı. Paralarının çalındığını anlayan çift, durumu komşularına bildirdi.
İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Emir Şirin, gazetecilere, hırsızlığın nasıl olduğunu anlamadığını belirterek, "Doktorum' diyerek eve geldi. İçeri geldikten sonra bir tıkırtı geldi, kalktım ama adam hemen kaçtı. Para kazağımda, kazak ayağımın ucundaydı. Nasıl çıkardı içinden anlayamadım. Biriktirdiğimiz paraydı." ifadesini kullandı.
Hatice Şirin ise eve gelen kişinin kendisinden, eşini yalnız muayene edeceğini söyleyerek içeri girmemesini istediğini kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Unuttuğu el freni, eşinin hayatına mal oldu
09 Nisan 2021 17:21
|Polise 'kavga şakası' gerçek oldu
09 Nisan 2021 16:33
|İzmir Valisi'nden düşen uçak ile ilgili açıklama
09 Nisan 2021 15:09
|Öğretmenin, 5 yaşındaki çocuğa yönelik istismar davasında mütalaa açıklandı
09 Nisan 2021 14:51
|Tokat'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı
09 Nisan 2021 14:12
|Vurularak öldürülen çoban köpeğinin başında gözyaşlarına boğuldu
09 Nisan 2021 14:04
|Yargıtay mesai arkadaşına yumruk atmaya çalışan işçinin 'iş akdinin feshini' haklı buldu
09 Nisan 2021 13:46
|Defnedildiği mezardan çıkarılıp teşhisin ardından yeniden toprağa verildi
09 Nisan 2021 13:44
|Konya'daki altın dolandırıcılığı davası 'uzlaştırma'ya gidecek
09 Nisan 2021 12:29
|Demir çelik fabrikasında üzerine vinç devrilen kamyonun sürücüsü öldü
09 Nisan 2021 11:07