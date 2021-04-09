Müzisyen Zeki Çetin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Zeki Çetin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
|09 Nisan 2021 16:22
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Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Zeki Çetin, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Çetin bugün yaşamını yitirdi.
Vefat haberini alan Bülent Ersoy, üzüntüsünü "Bugün sadece musikiye büyük emekler vermiş bir sanatçıyı değil; önce dostum, sonra can arkadaşımı tüm dünyanın başına musallat olmuş virüs yüzünden kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Sofrası bol, gönlü gani, insan sever insan Zeki Abi'cim. Mekanın cennet, melekler yoldaşın, kabrin nurla dolsun. Notalar, güfteler, besteler sensiz kaldı." diyerek dile getirdi.
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