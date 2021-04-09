Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kırklareli'nde öğretmenlerle buluştu

Bakan Selçuk, Kırklareli programı kapsamında Valiliği ziyaret etti. Valilik Anı Defteri'ni imzalayan Selçuk, Vali Osman Bilgin ile bir süre görüştü. Ardından AK Parti il binasını ziyaret eden Selçuk, burada partilileri ile bir araya geldi.

Bakan Selçuk daha sonra, Rektörlük Kültür Merkezinde "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programına katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğretmenlerden oluşan koro kısa bir konser verdi. Program basına kapalı devam etti.

Bakan Selçuk, toplantının ardından polis memurlarına çiçek vererek Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı.