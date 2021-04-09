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Ramazan ile ilgili merak edilenler: İlk imsak, ilk iftar...

Rahmet ve Bereket ayı Ramazan başlıyor. 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak. 13 Nisan Salı günü Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsak yaşanacak. İlk iftar ise 18.45'te Hakkari'de yapılacak.
 09 Nisan 2021 17:07
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Ramazan ile ilgili merak edilenler: İlk imsak, ilk iftar...

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana yönelik bilgilendirmelerinin yer aldığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki 8 bin 600 yerleşim yerine ait imsakiye paylaşıldı.

Başkanlık, bu yıl da koronavirüsün (Covid-19) gölgesinde ihya edilecek 11 ayın sultanı, sağlık ve şükür ayı ramazana yönelik hazırlıkları kapsamında, internet ve sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürdü.

Vatandaşlar, internet sayfasında yer alan "İmsakiye" bölümünde, Türkiye ve yabancı ülkeler için ayrı ayrı hazırlanmış çizelgeye kolayca ulaşabilecek. Ayrıca "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde, 2027'nin sonuna kadar dini günlerin listeleri paylaşıldı.

İlk iftar Hakkari'de, son iftar Edirne'de

13 Nisan Salı günü Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsak yaşanacak. İlk iftar ise18.45'te Hakkari'de yapılacak.

Ramazanın ilk günü son imsak İzmir'de saat 05.05'te, son iftar Edirne'de 19.59'da yapılacak. İlk günde Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa oruç tutulacak.

Ramazanın son günü 12 Mayıs'ta ilk imsak Ardahan'da 03.02'de, ilk iftar Hakkari'de 19.11'de, son imsak Muğla'da 04.19'da, son iftar Edirne'de 20.30'da yaşanacak.

Son gün Sinop'ta 16 saat 29 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 15 saat 47 dakikayla en kısa oruç tutulacak.

Ramazanın ilk günü 13 Nisan'da ekvatorda Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 23 dakika oruç tutulacak. Kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 16 saat 52 dakika oruç tutulacak.
Anadolu Ajansı
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