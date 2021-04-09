Bazı bankalar çalışma saatlerini yeniden düzenledi
Gelecek hafta Ramazan Ayı'nın da başlamasıyla corona virüsle mücadelede yeni tedbirler uygulanacak. Bununla beraber bazı bankalar mesai saatlerinde değişiklik yapacaklarını açıkladı.
|09 Nisan 2021 17:30
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Corona virüs salgınında son günlerde yaşanan vaka sayısı artışı nedeniyle Ramazan Ayı'ndan itibaren yeni tedbirler uygulanacak. Bazı bankalar da, önümüzdeki haftadan itibaren çalışma saatlerinin değişeceğini duyurdu.
Ocak ayından itibaren tekrar 09:00- 12:30 ve 13:30- 17:00 saatleri arasında çalışan bankaların yeni çalışma saatleri şöyle:
Garanti BBVA Bankası, QNB Finansbank, İş Bankası, Yapıkredi Bankası, 12 Nisan 2021 itibariyle10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 arasında hizmet verecek.
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