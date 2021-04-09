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Siirt'te 1 uzman çavuş şehit oldu

Siirt'te Eren-6 operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan uzman çavuş kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
 09 Nisan 2021 17:32
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Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir asker şehit düştü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu" düzenlendi.

Terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta, İl Jandarma Komutanlığında görevli bir uzman çavuş ağır yaralandı.

Yaralı asker, helikopterle kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit oldu.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.
Anadolu Ajansı
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