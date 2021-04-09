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Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yasa dış yollarla Yunanistan'a gitmeye hazırlanırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişiden 2'si cezaevine gönderildi.
 09 Nisan 2021 17:53
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Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ile Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi Ç. E. (51), M.Ş. (45) ve K.H'yi (32) operasyonla yakaladı.

M.Ş. ve Ç.E.'nin üzerinde sahte kimlik bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ş. ve K.H. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İş Dünyası Gelişim Merkezi (İŞGED) ile Florya İşadamları Derneği (FİADER) başkanlıkları da yaptığı belirtilen Ç.E. ise polis ekiplerince İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Anadolu Ajansı
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