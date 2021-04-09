Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de yasa dış yollarla Yunanistan'a gitmeye hazırlanırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişiden 2'si cezaevine gönderildi.
|09 Nisan 2021 17:53
|+Aa- Yazdır
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ile Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi Ç. E. (51), M.Ş. (45) ve K.H'yi (32) operasyonla yakaladı.
M.Ş. ve Ç.E.'nin üzerinde sahte kimlik bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ş. ve K.H. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
İş Dünyası Gelişim Merkezi (İŞGED) ile Florya İşadamları Derneği (FİADER) başkanlıkları da yaptığı belirtilen Ç.E. ise polis ekiplerince İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Adana'da terör örgütü DEAŞ davasında yargılanan 9 sanıktan birine hapis cezası
09 Nisan 2021 14:58
|Tekirdağ'da 2 FETÖ sanığına 6 yıl 10'ar ay hapis cezası verildi
09 Nisan 2021 14:08
|Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist Mardin sınırında jandarmaya teslim oldu
09 Nisan 2021 14:08
|Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
09 Nisan 2021 14:06
|FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda 16 zanlı yakalandı
09 Nisan 2021 13:43
|FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda 16 zanlı yakalandı
09 Nisan 2021 13:30
|İş adamı İsmail Hakkı Kısacık'ın FETÖ den 15 yıla kadar hapsi istendi
09 Nisan 2021 13:25
|Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
09 Nisan 2021 12:19
|FETÖ'nün kadim abisi Yusuf Bekmezci'ye 17 yıl 4 ay hapis
09 Nisan 2021 12:09
|Adana'da ByLock kullanıcısı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
09 Nisan 2021 12:06