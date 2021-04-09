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Protokol krizinde ikinci perde! Michel'in ekibinin isteğine Türkiye izin vermedi

AB Başkanları'nın Türkiye ziyaretinin ardından yaşanan protokol krizinde ikinci perde ortaya çıktı. AB Başkanları onuruna verilen yemekte de büyük bir protokol gerginliğinin önüne geçildi.
 09 Nisan 2021 18:25
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Protokol krizinde ikinci perde! Michel'in ekibinin isteğine Türkiye izin vermedi

AB Başkanları'nın Türkiye ziyaretleri bitti. Geriye heyetin kendi içinde yaşanan protokol tartışmaları kaldı. CNN Türk'tün edindiği bilgilere göre tek protokol tartışması görüşmede yaşanan değil. AB Başkanları onuruna verilen yemekte de büyük bir protokol gerginliğinin önüne geçildi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye ziyaretinden geriye yaşanan protokol ve koltuk tartışması kaldı.

Michel'in protokol ekibinin tek geldiği ve von der Leyen'in protokol ekibinin gelmediği o ziyarette von der Leyen protokolde eşit olmasına rağmen yan koltukta oturmak zorunda kalmıştı.

CNN Türk'e konuşan protokol görüşmelerine yakın kaynaklar, sadece görüşme değil verilen yemekte de büyük bir protokol tartışması yaşandığını belirtti.

YEMEKTE İKİNCİ KRİZİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

O tartışmanın nedeni ise yemek masası... Edinilen bilgilere göre yemekte de ikinci bir krizin önüne Türk protokol ekibinin müdahalesiyle kısmen de olsa geçildi.

Michel'in ekibi yemekte başkanlar için ayarlanan yüksek sandalyelerin protokol gereği sadece Michel ve Erdoğan'a verilmesini istedi.

Ekip aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın protokolde iki tarafa eşit olacak şekilde Michel ve von der Leyen'i ortalayarak oturmasına da 'protokole uygun değil' diyerek itiraz etti.

Türk yetkililer, Michel'in protokol ekibinin tutumu nedeniyle belirtilen protokolü uyguladı ve Erdoğan Michel'in karşısına oturdu. Ancak von der Leyen'e daha alçak koltuk verilmemesi için Türk ekibi devreye girdi. Böylece von der Leyen de başkanlar için ayrılan yüksek koltuğa oturdu.

AB sisteminde, AB Konseyi Başkanı ülkeler sistemine göre Cumhurbaşkanı konumunda, AB Komisyon Başkanı da Başbakan konumunda. Ancak protokolde ikisi de eşit. Türkiye de bu kural gereği daha önce eşit protokol uygulandığını hatırlatıyor.
CNN Türk
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