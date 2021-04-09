Bu ilde bu sene ramazan davulcuları çalışmayacak
Bolu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sahur vaktinde görev yapan davulculara yasak geldi.
|09 Nisan 2021 18:50
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Ramazan ayına sayılı günler kala toplanan Bolu İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi, koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kararlar aldı.
Ramazan davulcularının koronavirüs tedbirleri kapsamında bu sene görev yapmamasına karar verildi.
Davulcuların para toplamak için vatandaşların kapısını çalmasından ötürü temasın olacağı böylelikle de virüsün bulaşma riskinin de artacağı gerekçesiyle bu tür bir önlem alındı.
Ayrıca Valilik, gelişen teknolojiyle birlikte sahura kalkacak vatandaşların davulculara ihtiyaç duymadıklarını vurguladı.
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