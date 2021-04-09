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Almanya, Türkiye'yi yüksek riskli bölge ilan etti

Almanya, günlük vaka sayısının 55 bini aştığı Türkiye'yi yüksek riskli bölge listesine dahil etti.
 09 Nisan 2021 19:42
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Almanya, Türkiye'yi yüksek riskli bölge ilan etti

Almanya, günlük vaka sayısının 55 bini aştığı Türkiye'yi yüksek riskli bölge listesine dahil etti.
Memurlar.Net
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