Almanya, Türkiye'yi yüksek riskli bölge ilan etti
Almanya, günlük vaka sayısının 55 bini aştığı Türkiye'yi yüksek riskli bölge listesine dahil etti.
|09 Nisan 2021 19:42
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