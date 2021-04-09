Kıyı şeridi ile sahillerde her yere iskele yapılamayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kıyıları korumak için hazırlanan düzenlemeyle kıyı şeridi ve sahillerde belirli belirsiz yerlerde iskele kurulamayacağı ve iskele üzerinde dinlenme amaçlı kapalı alan oluşturulamayacağını bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin, "eşsiz güzellikteki sahillerini koruyarak geleceğe taşımak, kıyılarda plansız ve düzensiz biçimde kurulan iskele ve görüntü kirliliğine son vermek" amacıyla hazırlanan düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı.

Düzenlemeyle, sahillerde güneşlenme ve dinlenme iskelelerinin yer seçimi kurallarını belirlediklerini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Artık kıyı şeridi ve sahillerimizde belirli belirsiz yerlerde iskele kurulamayacak. Denize girmenin ve kıyıda dinlenme imkanının bulunmadığı, kayaların yoğun olduğu kıyılarda iskele yapılabilecek. Yeni iskeleler geri dönüşüme müsait, çevreye duyarlı malzemelerden olacak. İskele üzerinde dinlenme amaçlı kapalı alan oluşturulamayacak, kıyının kamuya açık kullanımı engellenmeyecek ve ticari faaliyet amacıyla kullanılmayacak. Ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı yapılmış, yapım amacına aykırı kullanılan iskeleler için yıkım işlemleri uygulanacak.

Cennet vatanımızda bizlere emanet edilen tabiat varlıklarımıza en iyi şekilde sahip çıkmak temel vazifemiz. Kıyılarımızı, sahillerimizi ve denizlerimizi el birliği ile koruyacağız."