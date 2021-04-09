İstanbul'da gözaltına alınan 6 PKK'lı tutuklandı
|09 Nisan 2021 20:05
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında geçen yıl Ekim ayında Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen PKK/KCK'lı teröristlerin sırt çantalarından çıkan dijitallerde isimleri geçen, İstanbul'da geçmişte meydana gelen bazı saldırılarla bağlantıları ve işbirliği tespit edilen 9 şüphelinin yakalanması için 6 Nisan'da operasyon düzenlemiş, baskınlarda 9 kişi yakalanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bölücü terör örgütü üyelerinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları bugün tamamlandı.
Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli, ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi. Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Geri kalan 3 PKK'lı ise yurt dışına çıkış yasağı konularak 'adli kontrol' hükümleri uyarınca serbest bırakıldı.
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