Bakanlık paylaştı: Korona hastalarında sık görülen belirtiler
Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından koronavirüs hastalarında sık görülen belirtileri paylaştı.
|09 Nisan 2021 20:25
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Sağlık Bakanlığı sosyal medya hebasından yaptığı paylaşımda;
COVID-19 hastalarında sık görülen belirtiler
- Ateş
- Öksürük
- Baş ağrısı
- Boğaz ağrısı
- Kas ve eklem ağrısı
- Tat ve koku kaybı
- İshal
- Solunum sıkıntısı, olduğunu belirtti.
COVID-19 hastalarında sık görülen belirtilerT.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) April 9, 2021
- Ateş
- Öksürük
- Baş ağrısı
- Boğaz ağrısı
- Kas ve eklem ağrısı
- Tat ve koku kaybı
- İshal
- Solunum sıkıntısı pic.twitter.com/pb3QwZmrFe
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