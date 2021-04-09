1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakanlık paylaştı: Korona hastalarında sık görülen belirtiler

Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından koronavirüs hastalarında sık görülen belirtileri paylaştı.
 09 Nisan 2021 20:25
+Aa- Yazdır
Bakanlık paylaştı: Korona hastalarında sık görülen belirtiler

Sağlık Bakanlığı sosyal medya hebasından yaptığı paylaşımda;

COVID-19 hastalarında sık görülen belirtiler
- Ateş
- Öksürük
- Baş ağrısı
- Boğaz ağrısı
- Kas ve eklem ağrısı
- Tat ve koku kaybı
- İshal
- Solunum sıkıntısı, olduğunu belirtti.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yeni araştırma: Kanser ilacı 'Topotecan' koronayı tedavi edebilir
07 Nisan 2021 15:09		 Salgının seyri değişti: İşte yeni korona belirtileri
06 Nisan 2021 07:48
Yerli koronavirüs ilacı mutasyona karşı da etkili
06 Nisan 2021 07:11		 'Yerli aşıda çok ciddi yan etki olmadı'
05 Nisan 2021 14:45
Koronaya bağlı koku ve tat bozukluğu oranımız Çin ve Uzakdoğu'nun iki katı
04 Nisan 2021 12:43		 Yerli sprey aşının mutasyona karşı etkisi kanıtlandı
02 Nisan 2021 15:26
Biontech aşısı uygulanmaya başladı: Depodan hastaneye aşının yolculuğu
02 Nisan 2021 15:06		 Pfizer ve BioNTech, aşısının virüsü yüzde 91,3 oranında önlediğini açıkladı
01 Nisan 2021 16:11
Burundan sprey aşı yeni mutantlara karşı hızla değiştirilebilecek
31 Mart 2021 16:15		 Bakan Varank: Yıl sonunda 50 milyon dozluk yerli aşımız olacak
31 Mart 2021 15:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:42 - Otomobiliyle 30 metre yüksekten düşen hemşire ağır yaralandı20:28 - Vaka ve vefat sayısı bugün artmadı20:25 - Bakanlık paylaştı: Korona hastalarında sık görülen belirtiler20:19 - Denizde hortum paniği! 'Buraya doğru geliyor, valla geliyor'20:15 - Polise 'kavga şakası' gerçek oldu20:10 - Korona hastaları yerli ve milli ventilatörlerle nefes alacak
20:05 - İstanbul'da gözaltına alınan 6 PKK'lı tutuklandı19:57 - Kıyı şeridi ile sahillerde her yere iskele yapılamayacak19:47 - Elektrik kesintisi yüzünden 3 gündür derslere giremiyorlar19:42 - Almanya, Türkiye'yi yüksek riskli bölge ilan etti19:39 - Valilikten açıklama: Yüz yüze eğitime ara verildi19:37 - Unuttuğu el freni, eşinin hayatına mal oldu
19:31 - Düzce TEM Otoyolu'nda 14 araç birbirine girdi: 8 yaralı19:22 - Kazakistan'ın Kovid-19 aşısı Türkiye'de şişelenecek19:09 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:56 - Siirt'te şehit olan uzman çavuşun Niğde'deki ailesine acı haber verildi18:50 - Bu ilde bu sene ramazan davulcuları çalışmayacak
18:35 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Dr. Enginyurt normalleşme için tarih verdi
Sedat Peker operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Koca: Ramazanı fırsata çevirmemiz lazım
Metin Feyzioğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek bir lider
Muhtarlara yılda 30 gün izin geliyor
166 km uzaklıktaki beldeye görevlendirmeye iptal kararı
Merkez Bankası enflasyon beklentisini yükseltti
Erdoğan'ın katıldığı toplantılarda maskeler Külliye'den
Görevim bittiğinde yeşil pasaport hakkım biter mi?
Büro Memur-Sen: Kamu'da esnek ve dönüşümlü çalışmaya geçilmeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadıköy süreyya sineması 2
emekçi 2
bitcoin 1
yazıyor 1
Bugün olanlar 2
ramazanda tüm ülkeyi dinlendirmek 2
süper kahraman 1
Sesimi duyan var mı 1
sözlükçülerden özlü sözler 1
tebessüm ettiren anlar 2
SON İLANLAR
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam