1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adalet Bakanı Gül'ün annesi koronadan vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün vefat eden annesi için taziye mesajı yayınladı
 09 Nisan 2021 20:57
+Aa- Yazdır
Adalet Bakanı Gül'ün annesi koronadan vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün vefat ettiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdulhamit Gül Beyefendi'nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi, tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Saliha Gül'ün Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gördüğü ve yaklaşık 3 aydır entübe durumda olduğu öğrenildi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da vaka sayıları 10 kat arttı
09 Nisan 2021 20:53		 Vaka ve vefat sayısı bugün artmadı
09 Nisan 2021 20:28
Kıyı şeridi ile sahillerde her yere iskele yapılamayacak
09 Nisan 2021 19:57		 Elektrik kesintisi yüzünden 3 gündür derslere giremiyorlar
09 Nisan 2021 19:47
Siirt'te 1 uzman çavuş şehit oldu
09 Nisan 2021 17:32		 Ramazan ile ilgili merak edilenler: İlk imsak, ilk iftar...
09 Nisan 2021 17:07
Prof. Köksal: İmza verip serviste ölmeyi göze alan hastalar var
09 Nisan 2021 15:20		 Yanlış defnedildiği için çıkarılan cenaze, bu kez gerçek ailesi tarafından toprağa verildi
09 Nisan 2021 15:04
THY'nin 'B737 MAX' uçakları 2 yıllık aradan sonra gökyüzüne yeniden dönüyor
09 Nisan 2021 14:59		 Adana, Mersin ve Hatay için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı
09 Nisan 2021 14:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:28 - Hipodromunda seyislerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü22:25 - 6. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması başvuruları başladı22:17 - Dört ilden yeni karantina haberleri geldi22:10 - Koltuk tartışmasına konsey başkanı Michel'den açıklama21:54 - Vaka birincisi ilde korkutan aşı gerçeği21:39 - ABD Ulusal İstihbarat raporu: Avrupa'nın en kabalık şehri İstanbul olacak
21:33 - Baltayla önce otomobile ardından hamile kadına saldırdı21:23 - ANAP Genel Başkanı ve Genel Sekreteri koronavirüs oldu21:17 - Öğrencilerin uzaktan eğitime girmesini engelleyen 6 kablo hırsızından 3'ü tutuklandı21:12 - Otomobiliyle 30 metre yüksekten düşen hemşire hayatını kaybetti20:57 - Adalet Bakanı Gül'ün annesi koronadan vefat etti20:53 - Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da vaka sayıları 10 kat arttı
20:28 - Vaka ve vefat sayısı bugün artmadı20:25 - Bakanlık paylaştı: Korona hastalarında sık görülen belirtiler20:19 - Denizde hortum paniği! 'Buraya doğru geliyor, valla geliyor'20:15 - Polise 'kavga şakası' gerçek oldu20:10 - Korona hastaları yerli ve milli ventilatörlerle nefes alacak
20:05 - İstanbul'da gözaltına alınan 6 PKK'lı tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Dr. Enginyurt normalleşme için tarih verdi
Sedat Peker operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Koca: Ramazanı fırsata çevirmemiz lazım
Vaka ve vefat sayısı bugün artmadı
Metin Feyzioğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek bir lider
Valilikten açıklama: Yüz yüze eğitime ara verildi
Muhtarlara yılda 30 gün izin geliyor
Merkez Bankası enflasyon beklentisini yükseltti
166 km uzaklıktaki beldeye görevlendirmeye iptal kararı
Büro Memur-Sen: Kamu'da esnek ve dönüşümlü çalışmaya geçilmeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maaile 4
zeki insanların uyuyamaması 4
reface uygulaması 1
odaklanmak 1
penne 1
kış klişeleri 3
malumatfuruş 1
kendine çay demlemek 4
iyi gitmeyince insanın işi,muhellebi yerken kırılır dişi 1
zevkler ve renkler tartışılmaz 3
SON İLANLAR
Oslo Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Ankara Çankaya Belediyesi 5 müfettiş yardımcısı alacak
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 11 personel alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Muğla Marmaris Belediyesi 92 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam