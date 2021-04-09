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Öğrencilerin uzaktan eğitime girmesini engelleyen 6 kablo hırsızından 3'ü tutuklandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, çaldıkları telefon ve enerji nakil kabloları nedeniyle öğrencilerin uzaktan eğitimini engelleyen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı
 09 Nisan 2021 21:17
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Öğrencilerin uzaktan eğitime girmesini engelleyen 6 kablo hırsızından 3'ü tutuklandı

Mudurnu ilçesine bağlı Tımaraktaş, Dodurga, Gürçam, 100. Yıl ve Kurtlar köylerinde telefon ve internet hatlarının kablolarının kesildiği ihbarını alan Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim almak zorunda kalan öğrencilerin de etkilendiği olayla ilgili yaptıkları çalışma sonucunda 5 köyün toplam 3 bin 100 metre uzunluğundaki telefon ve enerji nakil kablolarının direklerden kesilerek çalındığını tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) timlerinin de dahil olduğu soruşturmada yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Ekipler, T.C, İ.Ç, R.M, O.Ç, Y.E.K. ve K.A'yı çaldıkları kabloları eriterek elde ettikleri yaklaşık 900 kilogram bakırı satmaya çalışırken gözaltına altı.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç, K.A. ve T.C. tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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