Zabıta memuru, koronavirüsten hayatını kaybetti
|09 Nisan 2021 22:49
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Bandırma Belediyesi Zabıta Memuru Serkan Özgürbüz Covid-19'dan yaşamını yitirdi. Rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Bandırma Devlet Hastanesi'nde korona teşhisiyle tedavi altına alınan ancak ağırlaşması üzerine sevk edildiği Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamayarak genç yaşta hayatını kaybeden Bandırma Belediyesi Zabıta Personeli Serkan Özgürbüz'ün ölümü büyük üzüntüye neden oldu.
Bandırma Şehir Mezarlığı'nda Covid önlemleri alınarak düzenlenen cenaze törenine Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Başkan Yardımcıları Ozan Onur Metin Ok ve önceki dönem Belediye Başkanı Dursun Mirza katılırken Serkan Özgürbüz'ün cenazesi ailesi, zabıta memuru arkadaşları çok sayıda sevenlerinin duaları eşliğinde ebediyete uğurlandı.
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