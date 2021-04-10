10 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
10 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları.
|10 Nisan 2021 00:02
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YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneği'nin çevrim içi düzenleyeceği "Eğitimde Dijital Dönüşüm" programına katılacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay Valiliğini, Reyhanlı BM Aktarma Sahası'nı, Cilvegözü Sınır Kapısı'nı ve Boynuyoğun Kampı'nı ziyaret edecek.
(Hatay/10.20/11.40/12.30/14.50)
2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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