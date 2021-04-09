1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adalet Bakanı Gül'e başsağlığı mesajları

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun annesi vefat eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e taziyelerini iletti.
 09 Nisan 2021 22:59
+Aa- Yazdır
Adalet Bakanı Gül'e başsağlığı mesajları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün vefat ettiğini bildirdi. Saliha Gül'ün Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gördüğü ve yaklaşık 3 aydır entübe durumda olduğu öğrenildi.

Taziye mesajları sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden peş peşe geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'ün kıymetli anneleri Saliha teyzemizin vefat ettiğini teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yayınladığı mesajda, "Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'ün Hakk'a yürüyen muhterem validesi Saliha Hanımefendiye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Adalet Bakanımız sayın Abdülhamit Gül'ün muhterem validesi Saliha hanımefendinin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Saliha annemize Allah'tan rahmet, başta sayın Bakanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Adalet Bakanımız Sn. Abdülhamit Gül Beyefendinin vefat eden kıymetli annesi, Saliha Annemize Allah'tan rahmet; başta Abdülhamit Gül kardeşim olmak üzere, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun."

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Çok kıymetli Bakanımız Abdülhamit Gül Bey'in muhterem validesi Saliha Hanımın vefatını üzüntü ile öğrendim. Saliha Hanıma Allah'tan rahmet, değerli Bakanımıza ve ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, "Adalet Bakanımız Sn. Abdülhamit Gül'ün Hakk'a yürüyen kıymetli annesi Saliha teyzemize Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yayınladığı mesajında, "Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'ün kıymetli annesi Saliha Gül hanımefendinin vefatından büyük üzüntü duyduk. Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta değerli bakanımız Abdülhamit Gül olmak üzere kederli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 135 milyonu geçti
09 Nisan 2021 23:20		 Zabıta memuru, koronavirüsten hayatını kaybetti
09 Nisan 2021 22:49
Adalet Bakanı Gül'ün annesi koronadan vefat etti
09 Nisan 2021 20:57		 Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da vaka sayıları 10 kat arttı
09 Nisan 2021 20:53
Vaka ve vefat sayısı bugün artmadı
09 Nisan 2021 20:28		 Kıyı şeridi ile sahillerde her yere iskele yapılamayacak
09 Nisan 2021 19:57
Elektrik kesintisi yüzünden 3 gündür derslere giremiyorlar
09 Nisan 2021 19:47		 Siirt'te 1 uzman çavuş şehit oldu
09 Nisan 2021 17:32
Ramazan ile ilgili merak edilenler: İlk imsak, ilk iftar...
09 Nisan 2021 17:07		 Prof. Köksal: İmza verip serviste ölmeyi göze alan hastalar var
09 Nisan 2021 15:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:01 - Zam ve tazminat kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı23:20 - Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 135 milyonu geçti22:59 - Adalet Bakanı Gül'e başsağlığı mesajları22:49 - Zabıta memuru, koronavirüsten hayatını kaybetti22:47 - Bakan Soylu, 'Yarın Çok Genç Olacak Projesi' kapsamında çocuklarla bir araya geldi22:40 - Bakan Selçuk: Erken çocukluk eğitimi alan çocuklar iki sene fark atıyor
22:36 - ATAK'a kadın pilot: Polis hava ekibi güç kazandı22:28 - Hipodromunda seyislerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü22:25 - 6. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması başvuruları başladı22:17 - Dört ilden yeni karantina haberleri geldi22:10 - Koltuk tartışmasına konsey başkanı Michel'den açıklama21:54 - Vaka birincisi ilde korkutan aşı gerçeği
21:39 - ABD Ulusal İstihbarat raporunda İstanbul detayı21:33 - Baltayla önce otomobile ardından hamile kadına saldırdı21:23 - ANAP Genel Başkanı ve Genel Sekreteri koronavirüs oldu21:17 - Öğrencilerin uzaktan eğitime girmesini engelleyen 6 kablo hırsızından 3'ü tutuklandı21:12 - Otomobiliyle 30 metre yüksekten düşen hemşire hayatını kaybetti
20:57 - Adalet Bakanı Gül'ün annesi koronadan vefat etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Zam ve tazminat kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zeki insanların uyuyamaması 4
emare 1
maaile 4
penne 1
kadı 1
Hayat dersi 2
kartela 1
esnek çalışma 1
reface uygulaması 1
doksanlarda çocuk olmak 3
SON İLANLAR
Oslo Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Ankara Çankaya Belediyesi 5 müfettiş yardımcısı alacak
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 11 personel alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Muğla Marmaris Belediyesi 92 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam