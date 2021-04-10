Zam ve tazminat kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
2021 yılında uygulanacak olan zam ve tazminat kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
|10 Nisan 2021 00:01
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2021 yılında uygulanacak olan zam ve tazminat kararnamesi 10 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı
Resmi Gazetede yayımlanan karara göre 2006/10344 sayılı "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" ve eki cetvellerin 2021 yılında da ödenmesine devam olunacak
İşte 10 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararname
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