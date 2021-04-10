MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
|10 Nisan 2021 00:10
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Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 135. maddesinde değişiklik yaptı. Yapılan değişikliğe göre İşletmelerde en fazla 12 öğrenci grubu için en az bir eğitici personel veya usta öğretici görevlendirilmesine yönelik düzenlemedeki öğrenci sayısı 40'a yükseltildi.
İŞTE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN DÜZENLEME
Milli Eğitim Bakanlığından:
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 135 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "12" ibaresi "40" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.
DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDE
Öğrenci grubu
Madde 135 - (1) İşletmelerde aynı meslek alan/dalında beceri eğitimi gören en fazla 12 kişiden oluşan öğrenci grubu için işletme tarafından en az bir eğitici personel veya usta öğretici görevlendirilir.
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