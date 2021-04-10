Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde bir fakülte kuruldu
Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı olarak Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi kuruldu
|10 Nisan 2021 00:18
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi kuruldu. Kuruluşa dair Cumhurbaşkanlığı kararı 10 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı
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