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İletişim Başkanı Altun, Yunanistan PKK'ya destek veriyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan'ın PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yataklık yaptığını belirterek, "Gerçek mülteciler Ege'de ölüme terk edilirken, AB sınırları içerisindeki bir sözde mülteci kampında yuvalanan teröristler, NATO üyesi Türkiye'ye yönelik intihar saldırıları ve terör eylemleri planlıyor." ifadesini kullandı.
 10 Nisan 2021 00:51
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İletişim Başkanı Altun, Yunanistan PKK'ya destek veriyor

Altun, Twitter hesabından, Yunanistan'ın PKK'ya verdiği desteğe ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin terör örgütleri, DEAŞ, FETÖ ve PKK'ya yönelik mücadelesini anlatan 3 dakikalık bir video da paylaşan Altun, "Yunanistan, PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yataklık yapıyor. Gerçek mülteciler Ege'de ölüme terk edilirken, AB sınırları içerisindeki bir sözde mülteci kampında yuvalanan teröristler, NATO üyesi Türkiye'ye yönelik intihar saldırıları ve terör eylemleri planlıyor. Yunanistan'ın dokunulmazlığının sona erme zamanı gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşılan videoda ise Türkiye'nin terörle kararlı mücadelesine karşın, bazı yabancı ülkelerin bu gruplara yardım ettiğinin altı çizildi.

Yunanistan'ın hem PKK hem de FETÖ için bir sığınak haline geldiği belirtilen videoda, terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın 1999'da Atina'ya gittiği ve Güney Kıbrıs Rum pasaportu kullandığı belirtildi.

Öcalan'ın Yunanistan Büyükelçisinin konutundan Nairobi Havalimanı'na nakledilirken yakalandığı hatırlatılan videoda, Öcalan'ın yargılanması sırasında ise Yunanistan'ın yıllarca PKK'yı nasıl desteklediğini itiraf ettiği belirtildi.

Öcalan'ın PKK'lı militanların Lavrio kampında silah eğitimi aldığını söylediği vurgulanan videoda, söz konusu kampın hala faal olduğunun da altı çizildi.

Yunanistan'ın ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ mensuplarına da açıkça destekte bulunduğu, bu ülkeye kaçan darbecilerin iade edilmek yerine, ülkede rahatça dolaştıkları aktarıldı.

Videoda, Ankara'nın terör örgütlerine karşı komşusu Yunanistan başta olmak üzere, NATO müttefiki olan ülkeleri Türkiye'nin her türlü mücadelesine destek olmaya çağırdığı da ifade ediliyor.
Anadolu Ajansı
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