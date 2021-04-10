1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kırşehir'de CHP'ye Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı

Kırşehir Cumhuriyet Halk Partisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçu işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
 10 Nisan 2021 02:16
+Aa- Yazdır
Kırşehir'de CHP'ye Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı

Kırşehir Cumhuriyet Halk Partisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçu işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

CHP'nin siyasi parti logosu ile billboard ve raketlere asılan afişlerin içeriği itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığınca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatıldığı savcılıkça duyuruldu.

Yazılı yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında gerekli tespitler yapılarak afişlere CMK hükümleri gereğince suç delili olmaları sebebi ile el konulmuştur. El koyma işlemi afişleri asan firma yetkililerinin afişleri bulundukları yerden çıkararak kolluk kuvvetlerine teslim etmeleri suretiyle icra edilmiştir." Denildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İletişim Başkanı Altun, Yunanistan PKK'ya destek veriyor
10 Nisan 2021 00:51		 Kılıçdaroğlu: Sonbahara kadar götüremezler
10 Nisan 2021 00:27
10 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
10 Nisan 2021 00:02		 Bakan Soylu, 'Yarın Çok Genç Olacak Projesi' kapsamında çocuklarla bir araya geldi
09 Nisan 2021 22:47
Bakan Selçuk: Erken çocukluk eğitimi alan çocuklar iki sene fark atıyor
09 Nisan 2021 22:40		 ANAP Genel Başkanı ve Genel Sekreteri koronavirüs oldu
09 Nisan 2021 21:23
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
09 Nisan 2021 17:43		 Erdoğan'dan Prens Philip için taziye mesajı
09 Nisan 2021 17:16
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kırklareli'nde öğretmenlerle buluştu
09 Nisan 2021 16:58		 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Fiili olarak çalışılan 18 aşımız var
09 Nisan 2021 16:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:16 - Kırşehir'de CHP'ye Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı00:51 - İletişim Başkanı Altun, Yunanistan PKK'ya destek veriyor00:43 - İmamoğlu ailesinin acı günü00:39 - Pfizer, çocuklara korona aşısı yapılması için harekete geçti00:27 - Kılıçdaroğlu: Sonbahara kadar götüremezler00:18 - Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde bir fakülte kuruldu
00:17 - Başhekim Surel: Ankara'nın ihtiyaç duyduğu yatak sayısını karşılayacak yatak kapasitemiz var00:10 - MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı00:08 - Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı00:02 - 10 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Zam ve tazminat kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı23:20 - Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 135 milyonu geçti
22:59 - Adalet Bakanı Gül'e başsağlığı mesajları22:49 - Zabıta memuru, koronavirüsten hayatını kaybetti22:47 - Bakan Soylu, 'Yarın Çok Genç Olacak Projesi' kapsamında çocuklarla bir araya geldi22:40 - Bakan Selçuk: Erken çocukluk eğitimi alan çocuklar iki sene fark atıyor22:36 - ATAK'a kadın pilot: Polis hava ekibi güç kazandı
22:28 - Hipodromunda seyislerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Zam ve tazminat kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Kılıçdaroğlu: Sonbahara kadar götüremezler
İmamoğlu ailesinin acı günü
Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde bir fakülte kuruldu
Başhekim Surel: Ankara'nın ihtiyaç duyduğu yatak sayısını karşılayacak yatak kapasitemiz var
Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı
Pfizer, çocuklara korona aşısı yapılması için harekete geçti
İletişim Başkanı Altun, Yunanistan PKK'ya destek veriyor
10 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kitabımda yazmaz 1
zeval 1
güzaf 1
kartela 1
malumatfuruş 1
emare 1
Nesyamun'un sesi 1
iyi gitmeyince insanın işi,muhellebi yerken kırılır dişi 1
dert üstü murat üstü 2
erken uyanmak 5
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam