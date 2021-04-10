İçişleri Bakanı Soylu, çökme tehlikesi bulunan binada incelemelerde bulundu
|10 Nisan 2021 03:34
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde kayma olan ve istinat duvarı yıkılan 8 katlı Apartmanı'nın bulunduğu bölgede incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.
Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta boş arazide yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle bir üst paraleldeki Altay Sokak'ta bulunan Bahar apartmanının temelinde kayma oldu. İstinat duvarının bir kısmı yıkılan 11 daireli ve 40 kişinin yaşadığı Bahar apartmanında çökme tehlikesi meydana geldi. Önündeki yol ile arasında yaklaşık 50 santim yarık oluşan ve her geçen dakika temelindeki toprak kaymasının devam ettiği apartman ile çevresindeki toplam 21 bina boşaltıldı.
Boşaltılan binalarda konaklayacak yeri bulunmayan vatandaşları, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin misafirhanelerine yönlendirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Valisi Vasip Şahin, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u telefonla arayarak olayla ilgili görüşme yaptı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kırşehir'de CHP'ye Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı
10 Nisan 2021 02:16
|İletişim Başkanı Altun, Yunanistan PKK'ya destek veriyor
10 Nisan 2021 00:51
|Kılıçdaroğlu: Sonbahara kadar götüremezler
10 Nisan 2021 00:27
|10 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
10 Nisan 2021 00:02
|Bakan Soylu, 'Yarın Çok Genç Olacak Projesi' kapsamında çocuklarla bir araya geldi
09 Nisan 2021 22:47
|Bakan Selçuk: Erken çocukluk eğitimi alan çocuklar iki sene fark atıyor
09 Nisan 2021 22:40
|ANAP Genel Başkanı ve Genel Sekreteri koronavirüs oldu
09 Nisan 2021 21:23
|Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
09 Nisan 2021 17:43
|Erdoğan'dan Prens Philip için taziye mesajı
09 Nisan 2021 17:16
|Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kırklareli'nde öğretmenlerle buluştu
09 Nisan 2021 16:58