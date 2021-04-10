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Sıcaklık güney ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak - haritalı

Güney ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor
 10 Nisan 2021 06:30
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Sıcaklık güney ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak - haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak ile birlikte İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik ve Bursa çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz ile Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun güneyi ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında kar örtüsünün yüksek olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Güney ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yarın güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-70 km/sa), Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde çok kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT; Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz ile Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun güneyi ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İÇ VE BATI BÖLGELERİMİZDE ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT!: 13.04.2021 Salı günü sabahına kadar Trakya Kesimi, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Ege ile İç Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden çok kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
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