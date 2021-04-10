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Verileri İsrail depolayacak

İsrail ve sosyal medya şirketi Facebook tehlikeli bir ortaklığa imza atıyor. Tel Aviv'de elektronik çip tasarım merkezi açmayı planlayan Facebook ile İsrail depolama ve işleme operasyonlarında işbirliği yapacak. Doç. Dr. Mustafa Bostancı, bu durumun tüm ülkeler için büyük bir güvenlik tehdidi oluşturacağını vurguladı
 10 Nisan 2021 06:15
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Verileri İsrail depolayacak

İsrail ve sosyal medya şirketi Facebook yeni bir ortaklığa gidiyor. Tel Aviv'de elektronik çip tasarım merkezi açmayı planlayan Facebook şirketi ile İsrail arasında özellikle depolama ve işleme operasyonlarında işbirliğine gidilecek. Haaretz gazetesinin kaynak göstermeden yayınlandığı haberde, projeye liderlik edecek yerel bir yönetici arandığını belirtildi. Açılacak merkez, Facebook veri merkezleri için çip geliştirmeye de odaklanacak.

TÜM ÜLKELER İÇİN TEHDİT

Dünyada aktif Facebook kullanıcısı sayısının 2.7 milyara ulaştığı göz önüne alınırsa İsrail'in böylesine yaygın kullanılan bir sosyal ağ şirketi ile anlaşmasının tehlike arz ettiği belirten Sakarya Üniversite İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bostancı, bu durumun tüm ülkeler için büyük bir güvenlik tehdidi oluşturacağının altını çizdi. Sosyal medya üzerine önemli araştırmalara imza atan Bostancı şunları anlattı: "İsrail gibi bir ülkede verilerin toplanması büyük risk oluşturuyor. Kullanıcılardan verileri işlemek, toplamak ve kullanmak için izin alabilirsiniz ama yaklaşık 2.7 milyar kişinin verisini korumak herkesin yapabileceği bir iş değil. Dolayısıyla herhangi bir çip oluşturma işine girilmesi ya da verilerin orada depolanması önemli güvenlik tehditlerini yanında getiriyor."

RİSK OLUŞTURUYOR

Dünyanın her yerinden kullanıcısı olan bir mecraya ait verilerin sadece Amerika ve İsrail'de depolanmasının diğer ülkeler için güvenli riski oluşturduğunu belirten Bostancı, şöyle devam etti: "Dijital olan her şeyin önemli bir güvenlik riski var. Bu güvenlik riskini korumak tek kişinin ya da tek devletin kararı ile değil de farklı ülkelerden üyesi bulunan bir platformun yönetimiyle kararlar alınması gerektiğini düşünüyorum. BM, nasıl uluslararası bir yönetime sahipse yine nasıl Avrupa birliği uluslararası bir katılımla idare ediliyorsa bu konuda da uluslararası katılımla kararlar alınması gerekiyor."

533 MİLYON VERİ ÇALINDI

"Sosyal medya platformlarının veri politikaları ve reklam politikaları ile ilgili tek merkezli kararlardan öte çok katılımlı bir merkez oluşturulması sanırım bütün ülkelerin tatmin olacağı bir uygulama olacaktır. Diğer şekilde güvenlik riski şüphesiz barındıracak." Geçtiğimiz günlerde Facebook kullanıcısı 533 milyon kişinin telefon numaraları ile birlikte kişisel verileri bilgisayar korsanları tarafından çalınmıştı. Türkiye'den ise 20 milyon vatandaşın verileri ele geçirilmişti.
Yeni Şafak
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